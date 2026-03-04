Нарушение ПДД. Депутат возмущен, что его выставили посмешищем в интернете

Депутат Эрулан Кокулов возмущен, что его выставили посмешищем в интернете из-за незначительного нарушения ПДД. Об этом он заявил на заседании ЖК.

По его словам, недавно он стал объектом насмешки из-за целенаправленной атаки на него.

«Из-за мелкого правонарушения меня выставили дебоширом, хотя на деле я лишь требовал от сотрудников ГУОБДД действовать в рамках закона. Само нарушение было совершено в 7 вечера, а домой ко мне по следам приехали уже в 11 ночи. Я сказал им, что готов подписать протокол о правонарушении в рабочее время. Но неправильно приходить домой на ночь глядя. Это же прямое нарушение Конституции в части нарушения тайны личной жизни и неприкосновенности депутата. При этом протокол выписывает сотрудник пресс-службы, который снимал все на айфон, а не на нагрудную камеру.

Прекратите хайповать и выставлять людей на посмешище. Если вы так относитесь к депутатам, представляю, какое отношение вы проявляете к простым людям», — отметил Эрулан Кокулов.

Представители ГУОБДД отметили, что ответят на жалобу депутата письменно.