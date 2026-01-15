Депутат считает неправильной позицию компании «Куликов» по госязыку. Об этом заявил на заседании парламента Бактыяр Калпаев.

По его словам, в обществе активно обсуждается ситуация вокруг фирмы и активиста.

«Идет судебное разбирательство, и уже девять месяцев блогер, который попросил компанию обслуживать клиентов на госязыке, сидит под домашним арестом. Я хочу спросить: является ли преступлением требование граждан обслуживать на госязыке?» — задался вопросом нардеп.

Представитель Генпрокуратуры Умуткан Конкубаева отметила, что пока не может точно ответить на данный вопрос, так как необходимо изучить документы, посмотреть, есть ли состав преступления.

На что Бактыяр Калпаев сказал, что считает неправильной позицию компании. «В стране приняты законы по развитию кыргызского языка. Президент с трибуны ООН говорит на госязыке, глава ГКНБ призывает инвесторов говорить на кыргызском. Думаю, фирма должна уважать республику и ее язык и сама продвигать развитие кыргызского», — добавил он.