12:05
USD 87.45
EUR 101.85
RUB 1.11
Власть

Депутат считает неправильной позицию компании «Куликов» по госязыку

Депутат считает неправильной позицию компании «Куликов» по госязыку. Об этом заявил на заседании парламента Бактыяр Калпаев.

По его словам, в обществе активно обсуждается ситуация вокруг фирмы и активиста.

«Идет судебное разбирательство, и уже девять месяцев блогер, который попросил компанию обслуживать клиентов на госязыке, сидит под домашним арестом. Я хочу спросить: является ли преступлением требование граждан обслуживать на госязыке?» — задался вопросом нардеп.

Читайте по теме
Скандал вокруг языка: «Куликов» обратился в суд

Представитель Генпрокуратуры Умуткан Конкубаева отметила, что пока не может точно ответить на данный вопрос, так как необходимо изучить документы, посмотреть, есть ли состав преступления.

На что Бактыяр Калпаев сказал, что считает неправильной позицию компании. «В стране приняты законы по развитию кыргызского языка. Президент с трибуны ООН говорит на госязыке, глава ГКНБ призывает инвесторов говорить на кыргызском. Думаю, фирма должна уважать республику и ее язык и сама продвигать развитие кыргызского», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/357929/
просмотров: 1169
Версия для печати
Популярные новости
Бывшим гражданам&nbsp;КР хотят разрешить бессрочно находиться в&nbsp;стране без виз Бывшим гражданам КР хотят разрешить бессрочно находиться в стране без виз
Без виз и&nbsp;дольше: изменены правила пребывания иностранцев в&nbsp;Кыргызстане Без виз и дольше: изменены правила пребывания иностранцев в Кыргызстане
Катализаторы под контроль: водителей и&nbsp;СТО ждут штрафы за&nbsp;&laquo;грязные&raquo; авто Катализаторы под контроль: водителей и СТО ждут штрафы за «грязные» авто
Поддержка бизнеса: снижены налоги и&nbsp;отменены отдельные лицензии Поддержка бизнеса: снижены налоги и отменены отдельные лицензии
Бизнес
Впервые в&nbsp;Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park Впервые в Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park
Прием платежей для бизнеса по&nbsp;новым требованиям налоговой: решение от&nbsp;MegaPay Прием платежей для бизнеса по новым требованиям налоговой: решение от MegaPay
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: Восстановлена работа газовых счетчиков с&nbsp;телеметрией «Газпром Кыргызстан»: Восстановлена работа газовых счетчиков с телеметрией
Всего два дня! Успейте подключить интернет и&nbsp;ТВ от&nbsp;SAIMA со&nbsp;скидкой 30&nbsp;процентов Всего два дня! Успейте подключить интернет и ТВ от SAIMA со скидкой 30 процентов
15 января, четверг
12:00
Голосовать — право или обязанность? Спорный законопроект депутата Голосовать — право или обязанность? Спорный законопроек...
11:59
Энергетики усилили контроль за электросетями в связи с предстоящими холодами
11:55
Впервые в Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park
11:52
Цены на медь на бирже LME установили новый исторический максимум
11:48
В парламенте призвали пересмотреть решение о длительном обучении на права