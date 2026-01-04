11:39
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Власть

Ситуация в Венесуэле. Появились первые фото захваченного Николаса Мадуры

Власти США доставили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену в центр содержания под стражей, расположенный в Бруклине на юге Нью-Йорка, сообщает CNN. На фото видно, что его глаза закрыты и он находится в наручниках.

Дональд Трамп заявил, что захват Николаса Мадуро планировалось провести около четырех дней назад, но операцию переносили из-за плохой погоды. Он отметил, что не исключает второй волны ударов по Венесуэле, США готовы к этому.

Президент США также заявил, что Вашингтон не может рисковать, позволяя кому-то занять место Мадуро в Венесуэле.

«США принимают решение о политических перспективах страны и будут вовлечены в этот процесс», — пояснил Трамп и заявил, что наблюдал за операцией в Венесуэле из резиденции в Мнар-а-Лаго в штате Флорида.

По словам президента США, он наблюдал за происходящим буквально как за телешоу, «это было потрясающе».

Николас Мадуро будет содержаться в «звездной» тюрьме в Нью-Йорке, где сейчас сидят скандально известный рэпер Пи Дидди и сообщница продюсера Эпштейна Гислейн Максвелл.

Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание 5 января, чтобы обсудить военную операцию Соединенных Штатов против Венесуэлы, а также арест бывшего президента страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/357014/
просмотров: 805
Версия для печати
Материалы по теме
Ситуация в Венесуэле. США обнародовали список обвинений Николасу Мадуро
Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес и.о. президента страны
Ситуация в Венесуэле. США намерены управлять страной и другие заявления Трампа
Ситуация в Венесуэле. США вывезли Николаса Мадуро и его жену, заявил Трамп
Ситуация в Венесуэле. После атаки США в стране введено чрезвычайное положение
Авиаудары по военным объектам у Каракаса: над Венесуэлой нет ни одного самолета
США начали спецоперацию в Венесуэле? В Каракасе звучат взрывы
США впервые нанесли удар по наземному объекту в Венесуэле
Дональд Трамп назвал власти Венесуэлы иностранной террористической организацией
Закрытое небо Венесуэлы. Трамп давал Мадуро неделю, чтобы покинуть страну
Популярные новости
Как Садыр Жапаров поздравлял кыргызстанцев с&nbsp;Новым годом Как Садыр Жапаров поздравлял кыргызстанцев с Новым годом
Глава ГКНБ проинспектировал пограничный пункт &laquo;Бек-Абад&raquo; Глава ГКНБ проинспектировал пограничный пункт «Бек-Абад»
Госдеп призвал граждан США срочно покинуть Россию Госдеп призвал граждан США срочно покинуть Россию
Атака на&nbsp;резиденцию Путина. Киев упрекает лидеров стран Центральной Азии Атака на резиденцию Путина. Киев упрекает лидеров стран Центральной Азии
Бизнес
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
Во&nbsp;избежание инфляции и&nbsp;сохранения ценности: что делать инвесторам в&nbsp;Бишкеке? Во избежание инфляции и сохранения ценности: что делать инвесторам в Бишкеке?
Цифры и&nbsp;не&nbsp;только: Umai Group о&nbsp;главных итогах уходящего года Цифры и не только: Umai Group о главных итогах уходящего года
BAKAI дарит кешбэк 5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения: кинотеатры, концерты и&nbsp;шоу BAKAI дарит кешбэк 5 процентов на развлечения: кинотеатры, концерты и шоу
4 января, воскресенье
11:17
Ситуация в Венесуэле. США обнародовали список обвинений Николасу Мадуро Ситуация в Венесуэле. США обнародовали список обвинений...
11:00
Праздничное послевкусие. Как вернуться в строй после Нового года?
10:39
Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес и.о. президента страны
10:28
Ситуация в Венесуэле. Появились первые фото захваченного Николаса Мадуры
10:15
Ситуация в Венесуэле. США намерены управлять страной и другие заявления Трампа