12:10
USD 87.45
EUR 101.69
RUB 1.08
Власть

G20 впервые в истории пройдет без лидеров трех крупнейших стран — США, РФ и КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин отказался от поездки на саммит G20 вслед за главой США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, отмечает немецкое издание Die Zeit.

Как заявили в МИД Китая, на саммит G20 в столице ЮАР Йоханнесбурге, запланированный на 21-23 ноября, поедет премьер Госсовета Ли Цян.

Перед посещением саммита он отправится на заседание глав правительств стран — участниц ШОС в Москве 17-18 ноября и в Замбию 19-20 ноября.

Таким образом, впервые в истории G20 встреча пройдет без лидеров трех крупнейших государств «двадцатки».

В следующем году председательство в G20 перейдет к Соединенным Штатам. Дональд Трамп уже объявил о намерении провести следующий саммит в собственном гольф-клубе.

G20 («Большая двадцатка», «Группа двадцати») — неформальный клуб правительств и глав центральных банков стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Это стратегический форум, где крупнейшие экономики мира совместно вырабатывают подходы к глобальным вызовам и направляют курс мировой экономики.

Некоторые направления работы G20:

  • Глобальная экономика и финансовая стабильность. Обсуждаются меры по предотвращению кризисов и стимулированию роста.
  • Международная торговля. Формируются совместные подходы к торговым правилам и снижению барьеров.
  • Климатические изменения и устойчивое развитие. Лидеры согласуют стратегии по защите окружающей среды и зеленым инвестициям.
  • Борьба с бедностью и цифровизация. В фокусе — сокращение неравенства и внедрение новых технологий в экономику.
Ссылка: https://24.kg/vlast/350861/
просмотров: 330
Версия для печати
Материалы по теме
Саммит G20: Путин и Трамп не поздоровались, Макрона забыли, Меркель опоздала
Популярные новости
Генпрокуратура инициирует конфискацию имущества без обвинительного приговора Генпрокуратура инициирует конфискацию имущества без обвинительного приговора
Все пляжные зоны в&nbsp;Кыргызстане передают под единое управление Все пляжные зоны в Кыргызстане передают под единое управление
Казахстан вернет Кыргызстану на&nbsp;треть больше электроэнергии, чем получил летом Казахстан вернет Кыргызстану на треть больше электроэнергии, чем получил летом
Визит Токаева в&nbsp;Москву: борт президента Казахстана сопровождают истребители Визит Токаева в Москву: борт президента Казахстана сопровождают истребители
Бизнес
INTEGRA CITY представила решения для &laquo;умных&raquo; городов будущего на&nbsp;Turkmentel 2025 INTEGRA CITY представила решения для «умных» городов будущего на Turkmentel 2025
Capstroy KG&nbsp;возводит пятизвездочный отель мирового уровня Radisson Blu в&nbsp;Бишкеке Capstroy KG возводит пятизвездочный отель мирового уровня Radisson Blu в Бишкеке
MegaPay и&nbsp;Минюст внедрили оплату нотариальных услуг через платформу E-NOTARIAT MegaPay и Минюст внедрили оплату нотариальных услуг через платформу E-NOTARIAT
&laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo;: 80&nbsp;ГБ и&nbsp;100&nbsp;ГБ интернета + премиум-номер в&nbsp;подарок «Переходи на О! Комбо»: 80 ГБ и 100 ГБ интернета + премиум-номер в подарок
14 ноября, пятница
12:00
Сколько стоят ID-карты, загранпаспорта и другие важные документы в Кыргызстане Сколько стоят ID-карты, загранпаспорта и другие важные...
11:58
В Бишкеке за день эвакуировали 64 автомобиля, припаркованных с нарушениями
11:52
Чон-Алайский район полностью хотят перевести в органический режим
11:49
Мужчины в КР чаще обращаются к урологам из-за проблем с потенцией
11:29
G20 впервые в истории пройдет без лидеров трех крупнейших стран — США, РФ и КНР