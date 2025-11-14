Председатель КНР Си Цзиньпин отказался от поездки на саммит G20 вслед за главой США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, отмечает немецкое издание Die Zeit.
Как заявили в МИД Китая, на саммит G20 в столице ЮАР Йоханнесбурге, запланированный на 21-23 ноября, поедет премьер Госсовета Ли Цян.
Перед посещением саммита он отправится на заседание глав правительств стран — участниц ШОС в Москве 17-18 ноября и в Замбию 19-20 ноября.
Таким образом, впервые в истории G20 встреча пройдет без лидеров трех крупнейших государств «двадцатки».
В следующем году председательство в G20 перейдет к Соединенным Штатам. Дональд Трамп уже объявил о намерении провести следующий саммит в собственном гольф-клубе.
G20 («Большая двадцатка», «Группа двадцати») — неформальный клуб правительств и глав центральных банков стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Это стратегический форум, где крупнейшие экономики мира совместно вырабатывают подходы к глобальным вызовам и направляют курс мировой экономики.
Некоторые направления работы G20:
- Глобальная экономика и финансовая стабильность. Обсуждаются меры по предотвращению кризисов и стимулированию роста.
- Международная торговля. Формируются совместные подходы к торговым правилам и снижению барьеров.
- Климатические изменения и устойчивое развитие. Лидеры согласуют стратегии по защите окружающей среды и зеленым инвестициям.
- Борьба с бедностью и цифровизация. В фокусе — сокращение неравенства и внедрение новых технологий в экономику.