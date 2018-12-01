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Власть

Саммит G20: Путин и Трамп не поздоровались, Макрона забыли, Меркель опоздала

Фото REUTERS. Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп не обменялись рукопожатием на открытии саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе перед фотографированием лидеров G20. Об этом сообщило ВВС.

По его данным, российский президент первым взошел на подиум для фотографирования, а американский лидер прошел мимо, не поздоровавшись.

Затем главы государств направились в зал первого пленарного заседания: Владимир Путин шел впереди, Дональд Трамп — на удалении от него.

Тем не менее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп все-таки поздоровались, но возможности пообщаться у них не было. Помощник главы государства Юрий Ушаков также настаивает на том, что президенты здоровались.

Журналисты пресс-пула Дональда Трампа также отметили, что лидер США прошел мимо наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, не остановившись поболтать или пожать руку.

Владимир Путин с бин Салманом, напротив, с улыбкой пожали руки, а на пленарном заседании сели рядом друг с другом. На фотографиях с заседания видно, что они о чем-то беседуют и смеются.

Впоследствии в Белом доме заявили, что Дональд Трамп все же поздоровался с принцем и перекинулся с ним парой слов, однако американский президент в эфире сказал, что не разговаривал с бин Салманом.

Накануне Дональд Трамп сообщил, что решил отменить встречу с Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» после ознакомления с докладом об инциденте в Керченском проливе.

Перед встречей с премьером Японии Синдзо Абэ в рамках саммита глава США сказал, что все же надеется на встречу с Владимиром Путиным, но это может произойти только после урегулирования ситуации с задержанием украинских кораблей.

Фото AFP. Ангеле Меркель пришлось покинуть правительственный самолет в Кельне

В субботу утром, как ожидается, Владимир Путин проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая не успела приехать к началу саммита из-за поломки правительственного самолета.

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Самолет Airbus A340 «Конрад Аденауэр» с немецкой делегацией совершил экстренную посадку в Кельне из-за обнаруженной технической неисправности. В итоге Ангела Меркель вылетела в Аргентину рейсовым самолетом испанской авиакомпании Iberia из Мадрида в пятницу утром.

Президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Буэнос-Айрес вовремя, однако с ним тоже произошел курьез: на выходе из самолета он увидел, что его с супругой никто не встречает.

Однако глава Франции не растерялся: спустившись по трапу, поздоровался с двумя служащими аэропорта и пошел по красной дорожке.

Вице-президент Аргентины Габриэла Микетти встретила Макрона только тогда, когда он подошел к автомобилю. Позднее местные СМИ объяснили конфуз «ошибкой в протоколе».

Фото REUTERS. Не увидев встречающих, Эммануэль Макрон пожал руки двум сотрудникам аэропорта

«Большая двадцатка» состоит из 19 крупнейших промышленно развитых стран мира и Евросоюза как отдельного члена организации. В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, ЮАР, Южная Корея, Турция, Великобритания и США.

На официальном сайте саммита сказано, что в этом году его главная тема — справедливое и устойчивое развитие государств организации.
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