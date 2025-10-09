13:22
USD 87.45
EUR 101.58
RUB 1.07
Власть

Нургазы Асылбеков назначен мэром Таласа

Новым мэром Таласа назначили Нургазы Асылбекова. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечается, президент Садыр Жапаров подписал соответствующее распоряжение.

Прежний мэр Таласа Байышбек Астанакулов назначен акимом Таласского района одноименной области 16 июля 2025 года.

  • Нургазы Асылбеков с мая 2022 года работал начальником управления аграрного развития Бакай-Атинского района Таласской области.
  • С 9 декабря 2022 года — начальник Айтматовского районного ветеринарного управления.
  • 17 января 2024 года назначен заместителем главы государственной администрации — акима Манасского района Таласской области.
  • 14 апреля 2025 года назначен первым заместителем полпреда президента в Таласской области.
Ссылка: https://24.kg/vlast/346572/
просмотров: 471
Версия для печати
Материалы по теме
Байышбек Астанакулов назначен мэром Таласа
«Проект «Вотум недоверия». Мэра Таласа тоже намерены отправить в отставку
Популярные новости
Президент КР&nbsp;открыл новое здание Главного управления ГКНБ по&nbsp;Бишкеку Президент КР открыл новое здание Главного управления ГКНБ по Бишкеку
Садыр Жапаров о&nbsp;событиях 2020&nbsp;года: Еще немного, и&nbsp;Кыргызстан развалился&nbsp;бы Садыр Жапаров о событиях 2020 года: Еще немного, и Кыргызстан развалился бы
Мэр города&nbsp;Ош подарил машину муниципалитету Каракола Мэр города Ош подарил машину муниципалитету Каракола
Меркель возложила ответственность за&nbsp;войну в&nbsp;Украине на&nbsp;Польшу и&nbsp;страны Балтии Меркель возложила ответственность за войну в Украине на Польшу и страны Балтии
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; присоединился к&nbsp;Принципам ответственного банковского дела ООН «Элдик Банк» присоединился к Принципам ответственного банковского дела ООН
Я&nbsp;не&nbsp;планировала ничего менять, но&nbsp;потом увидела его... Я не планировала ничего менять, но потом увидела его...
В&nbsp;селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение В селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение
Выбирай, как пользоваться связью! MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, созданный тобой Выбирай, как пользоваться связью! MIX от MEGA — тариф, созданный тобой
9 октября, четверг
13:15
Челябинская область РФ хочет увеличить поставки продуктов питания в Кыргызстан Челябинская область РФ хочет увеличить поставки продукт...
12:47
Выборы-2025. Более 87 миллионов сомов потратят на бумагу для печати бюллетеней
12:23
Владимир Путин и Ильхам Алиев договорились о встрече — Дмитрий Песков
12:11
Shutdown в США: Сенат в шестой раз не смог одобрить финансирование правительства
12:09
Задержан мужчина, избивший девушку. Она отказалась писать заявление