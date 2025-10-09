Нургазы Асылбеков назначен мэром Таласа

Новым мэром Таласа назначили Нургазы Асылбекова. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Как отмечается, президент Садыр Жапаров подписал соответствующее распоряжение.
Прежний мэр Таласа Байышбек Астанакулов назначен акимом Таласского района одноименной области 16 июля 2025 года.
- Нургазы Асылбеков с мая 2022 года работал начальником управления аграрного развития Бакай-Атинского района Таласской области.
- С 9 декабря 2022 года — начальник Айтматовского районного ветеринарного управления.
- 17 января 2024 года назначен заместителем главы государственной администрации — акима Манасского района Таласской области.
- 14 апреля 2025 года назначен первым заместителем полпреда президента в Таласской области.