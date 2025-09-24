07:44
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.05
Власть

Триллионы долларов надо тратить на людей, а не на гонку вооружений — Жапаров

Кыргызстан готов предоставить свой опыт разрешения сложных вопросов с мировым сообществом, заявил президент Садыр Жапаров, выступая на общих дебатах 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью Йорке.

По его словам, для устойчивого развития и региональной интеграции странам Центральной Азии необходимы равноправный диалог и активное взаимодействие. Он добавил, что несмотря на сложные исторические и географические предпосылки, Кыргызстан мирно урегулировал свои приграничные вопросы с соседними странами, в частности с Таджикистаном и Узбекистаном.

Садыр Жапаров акцентировал, что этот процесс сопровождался продолжительными переговорами на высоком уровне, на уровне экспертов, и был решен с учетом уважения интересов всех сторон.

«С уверенностью могу отметить, что сегодня границы между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном — это границы дружбы, торговли и сотрудничества», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что этот опыт подтверждает: мир возможен там, где есть политическая воля, уважение и диалог, которые позволили нам разрешить все существующие противоречия и встать на путь созидания и развития.

«Кыргызстан готов предоставить свой опыт разрешения сложных вопросов с мировым сообществом», — отметил он.

Президент предложил использовать более $3 триллионов, которые ежегодно тратятся на вооружение по всему миру, для улучшения жизни людей, ликвидации голода, охраны экологии и решения проблемы загрязнения воздуха.

«Ведь нет границ для того, чтобы дышать воздухом. Мы все дышим одним воздухом», — подчеркнул он.

Жить не в гонке за тем, у кого сильнее оружие, а в соревновании за то, у какой страны чище природа и воздух предложил глава КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/344647/
просмотров: 124
Версия для печати
Материалы по теме
Мы требуем остановить геноцид в отношении палестинцев, заявил президент КР в ООН
Садыр Жапаров раскритиковал Запад за санкции в отношении Кыргызстана
В рамках сессии Генассамблеи ООН президент КР провел несколько встреч
Популярные новости
Дональд Трамп установил сбор в&nbsp;$100 тысяч за&nbsp;рабочие визы США для иностранцев Дональд Трамп установил сбор в $100 тысяч за рабочие визы США для иностранцев
В&nbsp;Кремле отреагировали на&nbsp;заявление Трампа, что Путин &laquo;подвел его&raquo; В Кремле отреагировали на заявление Трампа, что Путин «подвел его»
Президент Садыр Жапаров отправится в&nbsp;США для участия в&nbsp;сессии Генассамблеи ООН Президент Садыр Жапаров отправится в США для участия в сессии Генассамблеи ООН
Я&nbsp;скучал, сказал президент США: Дональд Трамп и&nbsp;Илон Маск помирились Я скучал, сказал президент США: Дональд Трамп и Илон Маск помирились
Бизнес
В&nbsp;КРСУ стартовал II&nbsp;Российско-Кыргызский образовательный форум В КРСУ стартовал II Российско-Кыргызский образовательный форум
MEGA усилила связь 4G&nbsp;в&nbsp;десятках населенных пунктов по&nbsp;всему Кыргызстану MEGA усилила связь 4G в десятках населенных пунктов по всему Кыргызстану
200 сомов в&nbsp;подарок и&nbsp;кешбэк до&nbsp;50&nbsp;процентов: откройте детскую карту MJunior 200 сомов в подарок и кешбэк до 50 процентов: откройте детскую карту MJunior
В&nbsp;сети&nbsp;О! запущен новый код 506&nbsp;&mdash; заберите VIP-номер бесплатно В сети О! запущен новый код 506 — заберите VIP-номер бесплатно
24 сентября, среда
07:41
Мы требуем остановить геноцид в отношении палестинцев, заявил президент КР в ООН Мы требуем остановить геноцид в отношении палестинцев,...
07:35
Триллионы долларов надо тратить на людей, а не на гонку вооружений — Жапаров
07:26
Садыр Жапаров раскритиковал Запад за санкции в отношении Кыргызстана
07:15
В рамках сессии Генассамблеи ООН президент КР провел несколько встреч
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
23 сентября, вторник
23:38
Испытания технологии по переводу мыслей человека в речь начинает Илон Маск
23:16
Трамп снова пообещал ввести тарифы против РФ, если не будет перемирия с Украиной
23:03
Садыр Жапаров принял участие в церемонии открытия 80-й сессии Генассамблеи ООН
22:58
Аскат Алагозов прокомментировал слухи об отставке мэра Бишкека
22:40
В Бишкеке пройдет второй вечер профессионального бокса