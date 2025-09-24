Кыргызстан готов предоставить свой опыт разрешения сложных вопросов с мировым сообществом, заявил президент Садыр Жапаров, выступая на общих дебатах 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью Йорке.

По его словам, для устойчивого развития и региональной интеграции странам Центральной Азии необходимы равноправный диалог и активное взаимодействие. Он добавил, что несмотря на сложные исторические и географические предпосылки, Кыргызстан мирно урегулировал свои приграничные вопросы с соседними странами, в частности с Таджикистаном и Узбекистаном.

Садыр Жапаров акцентировал, что этот процесс сопровождался продолжительными переговорами на высоком уровне, на уровне экспертов, и был решен с учетом уважения интересов всех сторон.

«С уверенностью могу отметить, что сегодня границы между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном — это границы дружбы, торговли и сотрудничества», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что этот опыт подтверждает: мир возможен там, где есть политическая воля, уважение и диалог, которые позволили нам разрешить все существующие противоречия и встать на путь созидания и развития.

«Кыргызстан готов предоставить свой опыт разрешения сложных вопросов с мировым сообществом», — отметил он.

Президент предложил использовать более $3 триллионов, которые ежегодно тратятся на вооружение по всему миру, для улучшения жизни людей, ликвидации голода, охраны экологии и решения проблемы загрязнения воздуха.

«Ведь нет границ для того, чтобы дышать воздухом. Мы все дышим одним воздухом», — подчеркнул он.

Жить не в гонке за тем, у кого сильнее оружие, а в соревновании за то, у какой страны чище природа и воздух предложил глава КР.