Экономика

В РФ начали зачистку рынка от сомнительного импорта: запрещен ввоз игрушек из КР

В России начали зачистку рынка от сомнительного импорта. Росаккредитация впервые приостановила действие сертификатов, выданных в странах Евразийского союза. Под сомнение попало качество игрушек, детской одежды и обуви из Кыргызстана, сообщила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

По ее словам, «это давно ожидаемая регуляторная мера, потому что очень много некачественной продукции для детей имеет сертификаты нашего партнера в Кыргызстане».

Поставляемая продукция не соответствует тем высоким требованиям, которые установлены для детских товаров, а, соответственно, она может нести прямую угрозу здоровью детей, может вызвать какие-то обострения хронических заболеваний, но и в принципе все детские товары должны быть безупречного качества, отметила она.

Эксперт считает, что контроль поступающего импорта в Российскую Федерацию — это правильно.

«Сегодня у нас, к сожалению, фактически 65 процентов — это импорт детских товаров, и это самая разнообразная группа, начиная от продукции для малышей одного года жизни и заканчивая играми и игрушками. Абсолютно все детские товары должны проходить серьезные лабораторные испытания на безопасность. В этом случае никаких протоколов не было. В дальнейшем импортеров следует обязать к повторным исследованиям еще и в России», — сказала Антонина Цицулина.

Сейчас данные автоматически поступают в систему маркировки «Честный знак». Если сертификат недействителен, товар не пройдет через кассу, продать его в России не получится. Импорт из стран Евразийского союза под особым контролем с конца ноября, уточнила руководитель учебного таможенного центра «Альта-Форум» Ольга Анохина.

Напомним, с 30 ноября ужесточены требования к документам из стран ЕАЭС, внесены изменения в порядок приостановки декларации соответствия и сертификата соответствия именно на территории России. Теперь органы контроля могут принять решение о приостановке этих документов по причинам выявления фактов несоответствия продукции.

При поступлении сведений от Федеральной таможенной службы о товарах без реальных испытаний Росаккредитация автоматически блокирует соответствующие сертификаты и декларации на территории РФ.

Приостановка сертификата в России не запрещает продажу товара в других странах Евразийского союза. Российские власти рассчитывают, что должен возникнуть эффект домино, отмечает Ольга Анохина.

Ранее Кыргызстан и Казахстан выступили против предложенного Беларусью расширения пилота по проверке таможенными органами одежды и обуви в рамках утвержденных областей риска — не только их усредненной стоимости и количества, но и информации об их характеристиках, торговых марках, производителях и стране происхождения, включая контроль конкретных брендов. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/355970/
