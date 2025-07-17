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Власть

Трамп предложил изменить рецепт Coca-Cola, в компании оценили этот «энтузиазм»

Президент США Дональд Трамп предложил компании Coca-Cola использовать в качестве подсластителя газировки тростниковый сахар вместо кукурузного сиропа. «Это будет очень хороший ход с их стороны — вот увидите. Так будет лучше!» — написал президент США в соцсетях. Об этом сообщает DW.

По его словам, Coca-Cola уже дала согласие на изменение рецептуры. Представитель Coca-Cola прямо не подтвердил слова Трампа. Он подчеркнул, что в компании «ценят энтузиазм президента», а информацию о «новых инновационных предложениях в ассортименте» представят в ближайшее время.

Сам Трамп регулярно пьет диетическую колу, в которую добавляют искусственный подсластитель аспартам. По словам президента, на его столе в Овальном кабинете есть специальная кнопка, чтобы ему приносили газировку.

Ранее о вреде кукурузного сиропа для здоровья американцев из-за высокого содержания в нем фруктозы высказывался глава Минздрава США Роберт Кеннеди-младший. Он раскритиковал граждан за то, что те потребляют слишком много сахара.

Смена рецептуры Coca-Cola может привести к серьезным убыткам, пишет BBC. По словам главы Ассоциации переработчиков кукурузы Джона Боде, отказ от кукурузного сиропа приведет к потере тысяч рабочих мест в американской пищевой промышленности, снизит доходы фермеров и увеличит импорт сахара. «И все это без какой-либо пищевой пользы», — говорит Боде.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336554/
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