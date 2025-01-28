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Coca-Cola объявила о массовом отзыве своей продукции с рынков Европы

Компания Coca-Cola начала отзывать продукцию в Европе из-за высокого содержания хлоратов. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Уточняется, что отзыв касается марок Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss, Tropico в банках и бутылках, которые находились в обороте с конца ноября 2024 года в Бельгии, Великобритании, Люксембурге, Нидерландах, Франции и ФРГ.

В компании Coca-Cola Europacific Partners Belgium уточнили, что проблема была выявлена в ходе проверки качества напитков в бельгийском городе Гент.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/318119/
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