Ташиев осмотрел вооружение и сфотографировался с ракетным комплексом Javelin

Глава Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев посетил село Торт-Куль Баткенского района, где прошло открытие нового военного городка войсковой части 2053 специального назначения «Бору» Пограничной службы ГКНБ.

В рамках мероприятия Камчыбек Ташиев осмотрел современное вооружение, в том числе противотанковый ракетный комплекс Javelin, и сфотографировался с этим оружием.

Javelin — это современный переносной противотанковый комплекс, разработанный в США. Он позволяет поражать танки и бронированную технику на дальности до 2,5 километра. Особенность Javelin в том, что после запуска ракеты оператор может отойти — ракета сама находит цель.

На данный момент нет подтвержденной информации о поставках ПТРК Javelin в Кыргызстан.