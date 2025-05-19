В Джалал-Абаде спецтехника сносит незаконные павильоны и аптеки

В Джалал-Абаде начался масштабный демонтаж незаконных торговых точек и аптек, расположенных на муниципальной земле вокруг областной клинической больницы. Об этом сообщили в мэрии города.

По ее данным, по поручению главы муниципалитета Эрнисбека Ормокова на территории сносят объекты, которые годами нарушали порядок и мешали благоустройству территории.

Акция проводится по поручению главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, который ранее дал указания навести порядок вокруг больницы и избавиться от незаконных построек, создающих угрозу безопасности и ухудшающих санитарное состояние района.