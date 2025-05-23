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Общество

В Караколе открылся детский сад для семей сотрудников силовых структур

23 мая 2025 года в Караколе начал работу новый современный детский сад «Асыл мурас», предназначенный для детей сотрудников силовых структур. Сообщили в пресс-службе ГКНБ.

В церемонии открытия приняли участие председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, полпред президента в Иссык-Кульской области Болотбек Жетигенов, ветераны, представители местной власти и родители.

Трехэтажное здание детсада общей площадью 1 тысяча 500 квадратных метров рассчитано на 100 воспитанников.

Выступая на открытии, Камчыбек Ташиев подчеркнул, что создание условий для воспитания подрастающего поколения — одна из приоритетных задач государства. Он также отметил, что подобные учреждения будут строиться и в других регионах страны.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330204/
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