В Караколе открылся детский сад для семей сотрудников силовых структур

23 мая 2025 года в Караколе начал работу новый современный детский сад «Асыл мурас», предназначенный для детей сотрудников силовых структур. Сообщили в пресс-службе ГКНБ.

В церемонии открытия приняли участие председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, полпред президента в Иссык-Кульской области Болотбек Жетигенов, ветераны, представители местной власти и родители.

Трехэтажное здание детсада общей площадью 1 тысяча 500 квадратных метров рассчитано на 100 воспитанников.

Выступая на открытии, Камчыбек Ташиев подчеркнул, что создание условий для воспитания подрастающего поколения — одна из приоритетных задач государства. Он также отметил, что подобные учреждения будут строиться и в других регионах страны.