В Кыргызстане ужесточено наказание за наркопреступления

Президент Садыр Жапаров подписал изменения в Уголовный кодекс, усиливающие ответственность за незаконный оборот наркотиков и ужесточающие наказание за особо тяжкие преступления.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Основные изменения:

Срок лишения свободы за особо тяжкие преступления, предусмотренные статьями 58 и 92 УК КР, увеличен до 20 лет. Ранее применялся диапазон от 15 до 20 лет.

В статью 89 добавлено новое основание для признания лица особо опасным рецидивистом — незаконное изготовление наркотиков с целью сбыта.

Статья 92 дополнена — теперь в перечень преступлений, за которые не может быть условно-досрочного освобождения и смягчения наказания, включено также незаконное изготовление наркотических средств и их аналогов с целью сбыта.

Изменения направлены на борьбу с распространением наркотиков, а также на ужесточение ответственности за особо опасные преступления, представляющие угрозу обществу.

Кабинет министров должен привести свои нормативные правовые акты в соответствие с новым законом.