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Власть

Глава кабмина Кыргызстана посетил мавзолей Хо Ши Мина и Мемориал павших героев

Фото кабмина КР. Адылбек Касымалиев у мавзолея Хо Ши Мина

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев в рамках официального визита во Вьетнам возложил цветы к мавзолею первого президента Вьетнама Хо Ши Мина. Об этом сообщила пресс-служба кабмина КР.

Во время посещения мавзолея Адылбека Касымалиева сопровождали министр промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиен.

Кроме того, Адылбек Касымалиев возложил цветы к Мемориалу павших героев в городе Ханой.

Как ранее сообщалось, во время визита глава кабмина КР провел переговоры с премьер-министром Вьетнама Фамом Минем Тинем, по итогам которых подписаны несколько двусторонних соглашений.

Ссылка: https://24.kg/vlast/321981/
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