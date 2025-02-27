Граница с Таджикистаном. Плюс к репутации и в политическую карму

Неделю назад, 21 февраля, Кыргызстан и Таджикистан подписали соглашение о государственной границе. Переговоры правительственных делегаций по делимитации кыргызско-таджикского рубежа под председательством руководителей спецслужб КР и РТ прошли в госрезиденции «Ала-Арча» в Бишкеке.

Вслед за главами ГКНБ обоих государств, Камчыбеком Ташиевым с кыргызской стороны и Саймумином Ятимовым с таджикской, историческим документ назвали журналисты и эксперты.

Мы подписали окончательный протокол о делимитации кыргызско-таджикской границы. Это исторический день для народов Кыргызстана и Таджикистана. Камчыбек Ташиев

Президентам уйдет пакет, состоящий из договора о государственной границе, соглашения между правительствами по энергетическим объектам и водным ресурсам, соглашения о пользовании перекрестных автодорог и строительстве новых.

Мы попросили аналитиков оценить значение урегулирования этого многолетнего приграничного спора для Центральной Азии с точки зрения обеспечения безопасности и потенциального экономического профита. Подробности у 24.kg.

Идеально не бывает

О том, что правительственные делегации Кыргызстана и Таджикистана полностью завершили описание общей границы протяженностью 972 километра, стало известно в начале зимы прошлого года.

К подготовке правового оформления материалов по прохождению проектной линии стороны приступили в конце декабря.

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Спустя еще месяц президент Садыр Жапаров дал интервью государственному информационному агентству «Кабар». Он рассказал не только об условиях урегулирования кыргызско-таджикского рубежа, но и о судьбе домов, расположенных вдоль него в шахматном порядке.

«Мы урегулировали этот вопрос. В противном случае охрана границы создавала бы большие неудобства для обеих сторон. Если на нашей стороне оказались дома, принадлежащие гражданам Таджикистана, таджикская сторона переселит их. Если наши дома оказались на их стороне, мы переселим наших граждан», — рассказал глава государства.

Построим им дома в другом месте, учтем размеры земельных участков. Таким образом, вопросы решались с учетом каждого метра земли. Садыр Жапаров

Он подчеркнул, что «в противном случае охрана границы создавала бы большие неудобства для обеих сторон».

Позже, на пресс-конференции 11 февраля, глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин заявил: «Несмотря на то что линия госграницы между Таджикистаном и Кыргызстаном полностью определена, две острые проблемы — дорога и водные объекты, ранее становившиеся причиной конфликтов, до сих пор остаются предметом обсуждений».

Дорога в Ворух являлась главным вопросом в пограничном конфликте между Таджикистаном и Кыргызстаном.

Но вопрос решен. Правда, каким образом, пока не ясно. Ни Кыргызстан, ни Таджикистан не обнародовали содержание документов. Тем не менее эксперты советуют не заниматься гаданием и выстраивать гипотезы, опираясь лишь на скудную информацию, основанную больше не слухах, чем на инсайдах из достоверных источников. Аналитики отмечают, что абсолютно хороших решений по границе, когда полностью удовлетворены обе стороны, не бывает и быть не может. Важно, чтобы предлагаемое соглашение являло собой оптимальный вариант для Кыргызстана.

Кстати, всех касается

Эксперты подчеркивают, и с этим сложно не согласиться, что решение приграничных вопросов, безусловно, важно для стабильного и поступательного развития всего региона.

В частности, для акселерации регионального сотрудничества и укрепления субъектности Центральной Азии как важного актора международных отношений.

Фото из интернета. Наргиза Мураталиева

Кандидат политических наук, доцент кафедры международной и сравнительной политологии Американского университета Центральной Азии в Кыргызстане Наргиза Мураталиева в комментарии 24.kg отметила, что запуск экономических, энергетических, логистических и других гуманитарных проектов зависит от решения приграничных вопросов.

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С этой позицией согласна и юрист Таттубубу Эргешбаева. По ее словам, заключенное соглашение между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан подтверждает окончательную линию государственной границы с учетом достигнутых компромиссов. Это первое. Второе — устанавливает юридически закрепленные координаты границы, основанные на картах и совместных полевых обследованиях. Третье — решает вопросы об обмене территориями, где это необходимо, для обеспечения транспортной доступности населенных пунктов.

Кроме того, предусмотрено создание механизмов контроля за соблюдением границы, включая совместные пограничные патрули и обмен информацией между силовыми структурами. Далее будут разработаны меры по недопущению приграничных конфликтов и реализации проектов по укреплению доверия между народами двух стран.

Фото из интернета. Таттубубу Эргешбаева

«Подписание соглашения о завершении делимитации кыргызско-таджикской границы является историческим шагом, который закладывает основу для стабильных двусторонних отношений и обеспечения безопасности в регионе. Однако процесс его реализации требует внимательного контроля со стороны государственных органов, гражданского общества и международных партнеров», — подчеркнула Таттубубу Эргешбаева.

Действительно, значение разрешенного, по крайней мере, на бумаге конфликта, достаточно большое для государств Центральной Азии.

Сотрудник берлинского научного центра «Карнеги» Темур Умаров, отвечая на вопросы 24.kg, напоминает, что это последний территориальный диспут, существующий в регионе между постсоветскими, центральноазиатскими странами. Он назвал достигнутые договоренности началом новейшей истории, где конфликты остались позади, хотя бы юридически, и не препятствуют взаимному сотрудничеству.

Фото из интернета. Темур Умаров

«Поэтому невозможно преувеличить значение этого события для региона. По идее, должны последовать потепление отношений, увеличение товарооборота или возвращение его на докризисный период, который произошел после первого военного конфликта, крупного, в апреле 2021 года», — сказал эксперт.

Экономическая выгода должна быть почувствована в приграничных регионах. Именно они больше всего были бенефициарами, собственно, существования этих границ и соседства с КР или РТ. А потом уже улучшения, исходящего из центра. Но посмотрим, как оно дальше пойдет. Темур Умаров

«Нулевой километр»

Накануне во время церемонии закладки капсулы под строительство стадиона в Баткене Камчыбек Ташиев сообщил — процесс ратификации соглашения по госгранице между Кыргызстаном и Таджикистаном завершится в течение месяца.

По предварительным данным, подписание договора запланировано на 31 марта 2025 года в рамках трехстороннего саммита с участием президентов Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Эксперты сходятся во мнении — после делимитации и демаркации рубежей с Таджикистаном Кыргызстан окончательно утвердится в своем суверенитете и одним из вызовов безопасности, как для республики, так и для региона в целом, станет меньше.

Неописанная граница — заведомо конфликтная зона.

Достигнутое с Таджикистаном соглашение демонстрирует — Кыргызстан умеет договариваться и способен находить компромисс. А это, как отмечают политологи, в мировой политике всегда положительно сказывается не только на репутации управленческих элит, но и государства в целом.