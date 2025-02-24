Цифровой сом в Кыргызстане введут в пилотном режиме

Комитет Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике принял во втором чтении законопроект с поправками в некоторые законодательные акты по вопросам правового статуса национальной цифровой валюты.

После того как закон вступит в силу, Национальный банк запустит в пилотном режиме прототип цифровой валюты «цифровой сом». Как депутатам пояснили представители НБ КР, ни одна страна мира еще не внедрила цифровую валюту. 130 стран на пути внедрения, и где-то она уже начала работу в пилотном режиме. По прогнозам, к 2030 году на цифровую валюту перейдут всего 7 стран из 130.

На заседании комитета депутат Дастан Бекешев рассказал, что когда в России заговорили о переходе на цифровую валюту, многие обеспокоились тем, что это делается, чтобы государство могло контролировать деньги населения: у кого, сколько есть, кто и как ими распоряжается и прочее. Дастан Бекешев поинтересовался у сотрудников Национального банка, является ли это одной из целей регулятора. Представители банка ответили отрицательно.