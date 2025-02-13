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Власть

Жогорку Кенеш утвердил Нурдана Орунтаева на должность министра строительства

На заседании Жогорку Кенеша кандидатура Нурдана Орунтаева одобрена депутатами на должность министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Нурдан Орунтаев, отвечая на вопрос нардепов, проинформировал, что преобразование Госстроя не потребует дополнительных денег из республиканского бюджета, так как число сотрудников, в том числе заместителей, не увеличится.

Напомним, Садыр Жапаров своим указом внес изменения в структуру кабинета министров. На базе Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при кабмине создано Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Нурдан Орунтаев, возглавлявший Госстрой, распоряжением президента назначен исполняющим обязанности главы нового ведомства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319844/
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