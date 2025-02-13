Депутат Жогорку Кенеша пообещал поставить памятник Нурдану Орунтаеву

На заседании Жогорку Кенеша депутаты рассматривают кандидатуру Нурдана Орунтаева на должность министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Народный избранник Арсланбек Малиев попросил Нурдана Орунтаева построить в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области школы и детские сады. Он перечислил 14 сел, где нужно построить школы, и более 15 сел, где нужны детсады.

Арсланбек Малиев пообещал, что если Нурдан Орунтаев построит все это, то он найдет землю и поставит кандидату на пост министра памятник при жизни.

Напомним, Садыр Жапаров своим указом внес изменения в структуру кабинета министров. На базе Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при кабмине создано Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Нурдан Орунтаев, возглавлявший Госстрой, распоряжением президента назначен исполняющим обязанности главы нового ведомства.