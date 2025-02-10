Забрать сектор Газа и переселить его жителей президент Турции назвал абсурдом

Заявления новой администрации Соединенных Штатов по Газе не заслуживают внимания и обсуждения. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«С нашей точки зрения, предложения, внесенные на повестку дня новой американской администрацией под давлением сионистского лобби в отношении Газы, не имеют ничего, что стоило бы внимания и обсуждения. Это полный абсурд, это попытки взбить воду в ступе», — сказал он.

Глава Турции также добавил, что палестинцы будут продолжать жить в Газе. «Никто не в силах изгнать жителей Газы с их вечной и неизменной тысячелетней родины. Палестина с ее Газой, западным берегом реки Иордан и Восточным Иерусалимом принадлежит палестинцам... Они будут продолжать оставаться в Газе, жить в Газе и защищать Газу», — заявил он.

Ранее президент США заявил, что сектор Газа необходимо снести, поскольку он разрушен. Дональд Трамп сказал это журналистам после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. «Это площадка под снос... Это небезопасно, это антисанитария. Это не то место, где люди хотят жить», — говорил он.

ХАМАС уже отверг предложение Дональда Трампа о переселении палестинцев из Газы. Представитель движения заявил, что предложение президента США представляет собой «вопиющую попытку ликвидировать палестинское дело».