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Власть
Сюжет: Реновация в Бишкеке

Глава Госстроя пытается объяснить, почему в Бишкеке надо сносить старые дома

На пресс-конференции глава Госстроя Нурдан Орунтаев сообщил подробности о сносе домов на пересечении улицы Фучика и проспекта Чуй в Бишкеке.

По его словам, дома по улице Интергельпо он привел в качестве примера.

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«Таких домов много. Вот по проспекту Манаса есть дома, которые построены в 1940-50-х годах. Мы должны обновлять. Если бы, как во Франции, дома были построены в 1700-1800 годах по особому проекту. Но у нас постройки однотипные, панельные. Вот Дворец спорта или «Белый дом» построены по специальным проектам. Но зачем сохранять однотипные дома? В этих домах нет обвязочных элементов. Там нет бетона. Если даже мы хотим сохранить эти дома, то не сможем», — заявил он.

Нурдан Орунтаев напомнил, что пока нет закона о реновации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315325/
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