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Власть

Законопроект о реабилитации жертв политических репрессий принят в Жогорку Кенеше

Согласованный вариант законопроекта о реабилитации жертв политических репрессий принят в Жогорку Кенеше.

Сегодня депутаты единогласно приняли документ о реабилитации граждан, пострадавших в результате репрессий за политические и религиозные убеждения в 1918-1953 годах. Это произошло после того, как ранее президент страны вернул его с возражениями для повторного рассмотрения.

По словам нардепа Жанара Акаева, удалось прийти к единому мнению с Генпрокуратурой и Минфином.

Напомним, Садыр Жапаров в возражениях указывал: в справке-обосновании говорится, что принятие документа не потребует дополнительного финансирования. В свою очередь Министерство финансов отмечает: проект закона предусматривает возмещение материального и морального вреда гражданам, пострадавшим в результате репрессий на территории Кыргызстана с 1917-го и впоследствии реабилитированным.

В Минфине заявляли, что в республиканском бюджете на 2025-2026 годы не предусмотрены расходы на вознаграждения и выплаты близким репрессированных.

В согласованной версии указывается, что деньги на вознаграждение работы комиссии и исследователей будут выделяться из резервного фонда спикера парламента, за счет внебюджетных, а также привлеченных спонсорских средств.

Инициаторы также предлагали добавить статью, согласно которой осужденные по Уголовному кодексу РСФСР от 1922 и 1926 годов, действовавшему на территории КР до 1961-го, подлежат реабилитации.

Согласно официальным данным, в республике число репрессированных граждан составляет 18 тысяч человек.

Ссылка: https://24.kg/vlast/311727/
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