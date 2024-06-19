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Власть

Акылбек Жапаров: Власти готовы справедливо распределить богатство

«В нашей истории было время, когда справедливо распределяли нищету в одну сторону, богатство — в другую сторону. Мы хотим справедливо распределить богатство с нашими партнерами, развивать взаимовыгодные отношения в интересах народа», — заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров сегодня на форуме «MINEX Центральная Азия».

По его словам, Кыргызстан готов к взаимовыгодному сотрудничеству. В стране совершенствуется налоговое законодательство путем снижения налоговой нагрузки для субъектов предпринимательства.

«Организациями, имеющими национальное или инвестиционное значение, предоставляются льготы, в том числе и по налогам. Благодаря реализуемым мерам поддержки бизнес-сектора со стороны государства приток прямых иностранных инвестиций в Кыргызстане увеличивается уверенно. Каждый инвестор может пользоваться всеми существующими в Кыргызстане возможностями и активно вкладывать инвестиции. Настало время открыть новую страницу наших взаимоотношений, нацеленных на конечные результаты и созидания», — сказал Акылбек Жапаров.

Глава кабмина напомнил, что 95 процентов территории Кыргызстана составляют горы, недра которых богаты полезными ископаемыми, не только золотом и углем, но и железом — более 5 миллиардов тонн в руде лишь на одном из участков одного месторождения, титаном, а также редкоземельными металлами, которые в настоящее время имеют высокий экономический спрос (европий, цирконий, цезий, группа лантаноидов и другие).

«Для примера могу сказать, что прогнозные запасы титаномагнетита лишь на одном участке месторождения составляют около 20 миллионов тонн (Кызыл-Омпол), а на другом месторождении запасы редкоземельных металлов, включающих в себя более 21 элемента, составляют около 60 тысяч тонн (Кутессай-2). Эти запасы зафиксированы более 50 лет назад. При этом существует мнение авторитетных геологов-ученых, что данные показатели при более детальной геологоразведке с применением новых технологических решений могут увеличиться в разы. Мы приглашаем партнеров к совместной геологоразведочной работе и ждем инвесторов в эту перспективную отрасль экономики — горную добычу», — отметил он.

Акылбек Жапаров рассказал о том, что Кыргызстан добился политической стабильности в стране на основе улучшения экономической ситуации в стране. Он также отметил положительные сдвиги в экономической сфере.

«Народ видит и ощущает улучшения во всех сферах. Можно сказать, что страна после трех революций в настоящее время повернулась в сторону экономики, в сторону созидания», — заключил Акылбек Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296953/
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