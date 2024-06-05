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Власть

Жогорку Кенеш одобрил отставку генерального прокурора Курманкула Зулушева

Жогорку Кенеш дал согласие на освобождение от должности генерального прокурора Курманкула Зулушева по собственному желанию.

«Курманкул Токторалиевич работал хорошо. Служил отчизне, не жалея себя. Все мы видели, как много хорошего он сделал. Надеюсь, он еще послужит во благо родине. Он уважал государственный язык и был единственным прокурором, который объездил страну и лично выслушивал жалобы населения. Где бы он ни был, пусть будет здоров», — сказал депутат Балбак Тулобаев.

Напомним, генеральный прокурор Кыргызстана Курманкул Зулушев написал президенту о добровольном сложении полномочий. На эту должность он назначен 21 октября 2020 года. Профильный парламентский комитет вчера одобрил его отставку. 

Ранее президент Садыр Жапаров объявил выговоры генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву и министру природных ресурсов, экологии и технического надзора Мелису Тургунбаеву.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295834/
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