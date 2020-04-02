Во время режима ЧП вынесение законопроекта о назначении референдума грубое нарушение закона, заявил 24.kg лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев.

По его словам, в такое сложное время, когда весь мир ведет борьбу с пандемией коронавируса, проведение политического эксперимента — опасная затея.

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«Никто сейчас не знает, насколько долго может продлиться борьба с пандемией COVID-19. Согласно национальному законодательству, во время режима чрезвычайного положения не проходят выборы и референдум. Проведение референдума включает в себя несколько стадий, начиная с инициативы, общественного обсуждения, назначения, подготовки и голосования, подведения и оглашения итогов. Сейчас законопроект внесен в Жогорку Кенеш и выставлен на общественное обсуждение. Это грубое нарушение закона», — заявил Омурбек Текебаев.

Инициаторы пытаются отвлечь внимание народа от паники вокруг распространения коронавирусной инфекции. Омурбек Текебаев

«Инициатива с референдумом может сильно подорвать доверие народа к власти. Это очень опасно в нынешней ситуации. Сейчас, несмотря на наши разные политические взгляды, мы должны поддержать власть в борьбе с коронавирусом», — считает собеседник.

Омурбек Текебаев отметил, что закон о проведении референдума не предусматривает консультативный вид всеобщего голосования.

«Как известно, существует несколько видов референдума, именно консультативный у нас исключен из закона. Тем более результаты консультативного референдума являются необязательным. В таком случае стоит ли игра свеч. Я знаю автора проекта депутата парламента Курманкула Зулушева как хорошего юриста. Возможно, ему не хватает политического опыта. Надеюсь, он поймет свою ошибку и отзовет свой проект», — сказал Омурбек Текебаев.

Политик напоминает депутатам парламента, что с 1 сентября 2020 года у Жогорку Кенеша появится право вносить изменение в Конституцию.

Напомним, что на общественное обсуждение вынесен законопроект о назначении референдума, на котором предлагается гражданам проголосовать, при какой форме правления они хотят жить — парламентской или президентской. Инициатор законопроекта — депутат парламента Курманкул Зулушев. Автор заявил, что это его собственная инициатива и он не действовал по указке сверху. Документ размещен на сайте парламента.