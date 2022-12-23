Садыр Жапаров летит в Санкт-Петербург на неформальный саммит СНГ

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 26 декабря совершит рабочий визит в Санкт-Петербург (Россия). Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

В рамках визита глава государства примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ.

Ожидается, что на мероприятие также приедут президенты Беларуси Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, России Владимир Путин, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.