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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Ошибся чатом. Дайырбек Орунбеков хотел посадить в тюрьму Атая Бейшенбека?

Активист Атай Бейшенбек опубликовал на своей странице в Facebook скриншот переписки с руководителем службы информационной политики администрации президента Дайырбеком Орунбековым.

Из онлайн-беседы можно понять, что Дайырбек Орунбеков пересылает Атаю Бейшенбеку скриншот публикации активиста, где он обращается к главе Узбекистана Шавкату Мирзиееву по поводу кыргызско-узбекской границы.

Под пересылаемым сообщением Дайырбек Орунбеков написал: «Его нужно посадить, написав под постом, например, комментарии, которые разрушают отношения между кыргызами и узбеками», «Потом под этим предлогом посадим за разжигание межнациональной розни».

— публикация Атая Бейшенбека
Фото — публикация Атая Бейшенбека

Атай Бейшенбек отметил, что Дайырбек Орунбеков ошибся чатом. Он предположил, что на самом деле глава пресс-службы президента хотел дать команду другим.

«Утром встретились (с Дайырбеком Орунбековым. — Прим. 24.kg). Поговорили. Он не смог вразумительно объяснить свои действия. Я так подумал, что эти мысли (о написании комментария и посадке. — Прим. 24.kg) исходили от него самого», — написал Атай Бейшенбек и добавил, что за публикацию о границе его атаковали фейк-тролли в соцсетях. 

Дайырбек Орунбеков, комментируя 24.kg ситуацию, подтвердил, что вел переписку с Атаем Бейшенбеком. Однако, по его словам, цитаты про возбуждение уголовного дела по разжиганию межнациональной розни не его, а посторонних граждан.

«Мне отправляют публикацию активиста по кыргызско-узбекской границе и говорят, что нужно его посадить. Так как мы лично знакомы с Атаем Бейшенбеком, я ему переслал его публикацию и слова, которые мне писали о нем. Я спросил, зачем он это все пишет. А он опубликовал нужную для себя часть и шантажирует. Про возбуждение дела — это не мои слова. Еще раз повторюсь: он обрезал нужный для себя момент и обнародовал», — сказал глава пресс-службы президента.

Чтобы доказать свою правоту, Дайырбек Орунбеков отправил свою версию переписки. В ней видно, что обсуждаемая беседа велась с 00.19 до 00.29. Именно здесь Дайырбек Орунбеков пишет, что нужно посадить активиста. 

Однако утром, в 7.11, он продолжил диалог и пояснил в чате, что это не его слова, а ему так пишут.  

Дайырбека Орунбекова
Фото Дайырбека Орунбекова

Отметим, ранее СМИ писали о связях Дайырбека Орунбекова с фейк-фермами, пишущими посты и комментарии в соцсетях для изменения настроения народа по тому или иному вопросу или лицу. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/247919/
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