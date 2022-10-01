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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Состоялось первое заседание госкомиссии по восстановлению Баткенской области

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров провел первое заседание Государственной комиссии по восстановлению и развитию административно-территориальных единиц, пострадавших и разрушенных в результате акта вооруженной агрессии со стороны Таджикистана в Баткенской и Ошской областях. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Глава государства ни дня не оставляет без внимания ситуацию в Баткенской области. Участие в сессии ООН запланировали шесть месяцев назад. Президент страны с высокой мировой трибуны заявил об агрессивном вторжении на нашу территорию.

Обстреляно мирное население, взорваны мосты, перекрыты дороги, разрушены и обворованы дома, некоторых граждан убили с особой жестокостью.

Вопрос границ с Узбекистаном решен мирным путем, путем переговоров. Мы приложим все силы, потенциал на решение 200 километров спорных территорий на кыргызско-таджикской государственной границе. Какой бы путь не был, мы решим вопрос делимитации и демаркации границ для обеспечения мирной жизни населения», — сказал он.

пресс-службы кабинета министров
Фото пресс-службы кабинета министров. Заседание государственной комиссии

Комиссия рассмотрела вопросы оказания материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в результате вооруженного столкновения, оценки ущерба субъектам предпринимательства и выплате им компенсаций, восстановления разрушенных и пострадавших жилых домов.

Акылбек Жапаров подчеркнул, что до наступления холодов их необходимо восстановить. Для этого мобилизируют специальную технику и специалистов из Ошской и Джалал-Абадской областей.

На специальный счет от граждан поступило 307 миллионов сомов.

«Все эти средства, вплоть до тыйына, направят жителям Баткенской области. Вопрос на моем особом контроле», — сказал глава кабмина.

По итогам заседания государственной комиссии:

  • Министерству финансов поручено в оперативном порядке обеспечить финансирование мероприятий по восстановлению и оказанию помощи пострадавшим гражданам.
  • Профильным структурам поручено выделить со специального счета единовременную материальную помощь гражданам, чьи дома пострадали и нуждаются в капитальном ремонте, в размере 300 тысяч сомов в два этапа. Гражданам, чьи дома пострадали, но не вошли в категорию домов, нуждающихся в капитальном ремонте, выделят материальную помощь в размере 100 тысяч сомов.
  • Министерству труда, социального обеспечения и миграции поручено в кратчайшие сроки внести в администрацию президента проект решения по оказанию единовременной материальной помощи семьям погибших и пострадавшим из средств республиканского бюджета.
  • Ведомству также поручено упростить порядок начисления социальных пособий для жителей Баткенского и Лейлекского районов.
  • Министерству экономики и коммерции поручено в 10-дневный срок доработать и внести в администрацию президента проект постановления об утверждении порядка возмещения ущерба пострадавшим субъектам предпринимательства.
  • Министерству энергетики поручено обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии и обеспечить пострадавшие семьи в приграничных селах углем на бесплатной основе.
  • Профильным ведомствам даны поручения по строительству общеобразовательных школ в селах Ак-Сай и Чон-Талаа на безопасных участках.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 198 человек, погибли 62. В Баткенской области ввели режим ЧС.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/246850/
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