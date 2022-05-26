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Власть

Акылбек Жапаров: Если закрывается окно в Европу, мы готовы открыть ворота в Азию

«Если закрывается окно в Европу, мы готовы открыть ворота в Азию», — заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, выступая на открытии первого Евразийского экономического форума в Бишкеке.

Он напомнил, что еще в далеком 2001 году говорил о необходимости перехода на нацональные валюты во взаимных платежах. Глава кабмина КР уверен, что произошедшие в последнее время события критически оголили уникальные возможности для перехода к экономике, где во главе угла будут стоять нанотехнологии и новая энергетика, новые информационные технологии и человеческие ресурсы.

«Происходит цивилизационный сдвиг с Запада на Восток, экономический центр тяжести смещается на азиатский континент. Мы становимся свидетелями беспрецендентных изменений, где наш союз должен занять свою доминирующую позицию. В условиях глобализации и сохранения кризисных явлений в мировой экономической системе, а также ее турбулентности интеграционные процессы приобретают большую актуальность и значимость как никогда. Объединенные совместными дейтвиями, общим интересами и задачами государства более успешно двигаются в глобальной экономике, получая реальные конкурентные преимущества», — сказал Акылбек Жапаров.

По его словам, взаимовыгодность союза для стран-участниц очевидна.

«У нас огромный потенциал для дальнейшей интеграции. Союзные программы являются одними из главных инструментов интеграции. Они эффективно развивают ее, что позволит загрузить производственные мощности, организовать дополнительные рабочие места, а также увеличить экспортные поставки в многе страны мира», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/234753/
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