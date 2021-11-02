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Власть

СОР-26. Кыргызстан и Кувейт договорились расширять сотрудничество

Президент Садыр Жапаров в Глазго на полях саммита мировых лидеров встретился с премьер-министром Кувейта шейхом Сабахом Халид аль-Хамад ас-Сабахом.

Стороны обсудили актуальные темы дальнейшего укрепления двусторонних связей. Обменялись мнениями по вопросам повышения на более высокий уровень отношений между Кыргызстаном и Кувейтом.

Глава государства отметил возможность расширения взаимодействия с Кувейтом в рамках совместной реализации торгово-экономических и инвестиционных проектов.

Шейх Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах заявил, что заинтересован в расширении двусторонних отношений.

Напомним, в Глазго (Шотландия) проходит климатическая конференция COP-26. В 2020 году саммит был отложен из-за пандемии коронавируса. Лидеры более 100 стран мира подведут итоги пятилетнего цикла, стартовавшего с подписанием Парижского соглашения по климату в 2015-м. Оно предусматривает, что в нынешнем столетии температура на планете не должна повыситься в среднем более чем на 2, а лучше на 1,5 градуса по Цельсию. Считается, что именно этот порог позволит избежать необратимого воздействия на экосистему. Но в документе до сих пор не прописаны ни механизм контроля за его соблюдением, ни меры принуждения.

В Глазго стороны конвенции также должны договориться обеспечить стабильное оказание помощи на уровне $100 миллиардов в год наименее экономически развитым государствам, совершающим переход на зеленые источники энергии.

В работе саммита принимает участие президент Садыр Жапаров. Он единственный из глав Центральной Азии, прибывший в Глазго. Сегодня глава государства выступит с посланием на пленарном заседании саммита мировых лидеров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212437/
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