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Власть

Вынужденная мера. Пресс-секретарь президента о частном самолете в Глазго

Полет делегации Кыргызстана в город Глазго на частном самолете — вынужденная мера. Об этом сообщили пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев.

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По его словам, борт «номер один» ТУ-154, как сообщалось ранее, из-за несоответствия техническим нормам не был принят Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

«Поэтому кыргызская сторона была вынуждена прибегнуть к использованию частного авиалайнера. Еще раз подчеркиваем, что данные меры в сложившейся ситуации были вынужденными», — сказал Эрбол Султанбаев.

Ранее сообщалось, что президент Садыр Жапаров полетел на Глобальный климатический форум в Глазго (Шотландия) на частном самолете. Об этом стало известно при изучении данных с сайта flightradar24.com. Его аренда стоит 12 тысяч евро за час полета.

Лидеры более 100 стран мира подведут итоги пятилетнего цикла, стартовавшего с подписанием Парижского соглашения по климату в 2015-м. В Глазго стороны конвенции также должны договориться обеспечить стабильное оказание помощи на уровне $100 миллиардов в год наименее экономически развитым государствам, совершающим переход на зеленые источники энергии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212377/
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