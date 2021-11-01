СОР-26. Генеральный секретарь ООН о могилах, которые роют себе лидеры стран

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на саммите мировых лидеров 26-й Конференции сторон РКИК ООН, заявил, что с момента подписания Парижского климатического соглашения прошло шесть лет и они были самыми жаркими годами за всю историю наблюдений.

По его словам, пристрастие государств к ископаемым видам топлива ставит человечество на грань пропасти. «Перед нами стоит серьезный выбор: либо мы остановим это, либо он нас остановит. Пора сказать: хватит. Хватит жестокого обращения с биоразнообразием. Хватит убивать себя углеродом. Хватит относиться к природе как к туалету», — сказал Антониу Гутерриш.

Хватит сжигать, сверлить и копать глубже. Мы роем себе могилы. Уровень моря поднялся вдвое быстрее, чем 30 лет назад. Антониу Гутерриш

Он добавил, что из-за такого безобразного отношения возникают природные катаклизмы. Некоторые части тропических лесов Амазонки теперь выделяют больше углерода, чем поглощают.

Антониу Гутерриш отметил, что недавние объявления о действиях по борьбе с изменением климата, сделанные главами государств, могут создать впечатление, что мир идет по правильному пути. Но это иллюзия.

Последний опубликованный отчет об определяемых на национальном уровне вкладах показал, что они все равно обрекут мир на катастрофический рост на 2,7 градуса. Антониу Гутерриш



Генеральный секретарь подчеркнул: планета движется к климатической катастрофе и даже в самом лучшем случае температура поднимется намного выше 2 градусов.

ООН считает, что инвестирование в чистый ноль, устойчивую к изменению климата экономику создаст собственные благотворные условия для устойчивого роста, рабочих мест и возможностей.

Антониу Гутерриш напомнил, что ряд стран взяли на себя обязательства по достижению нулевых чистых выбросов к середине века. Многие отказались от международного финансирования угольной промышленности. Более 700 городов движутся к углеродной нейтральности. Частный сектор просыпается.

Net-Zero Asset Owners Alliance — золотой стандарт надежных обязательств и прозрачных целей — управляет активами на сумму $10 триллионов и стимулирует изменения во всех отраслях.

Антониу Гутерриш призвал лидеров стран поддерживать цель — 1,5 градуса Цельсия. Он напомнил, что это требует более амбициозных мер по смягчению последствий и немедленных конкретных действий по сокращению глобальных выбросов на 45 процентов уже к 2030 году. Страны G20 несут особую ответственность, поскольку на них приходится около 80 процентов выбросов.

А страны с развивающейся экономикой также должны приложить дополнительные усилия, поскольку их вклад имеет важное значение для эффективного сокращения выбросов.

«Я настоятельно призываю развитые страны и страны с развивающейся экономикой создавать коалиции для создания финансовых и технологических условий для ускорения декарбонизации экономики, а также поэтапного отказа от угля. Не будем питать иллюзий: если обязательства не будут выполнены к концу этого COP, страны должны пересмотреть свои национальные планы и политику в области климата. Не каждые пять лет. Каждый год. До тех пор пока не будет обеспечено выдерживание до 1,5 градуса. Пока не закончатся субсидии на ископаемое топливо. Пока в цене не упадет углерод», — заявил Антониу Гутерриш.

Обязательство по климатическому финансированию в размере $100 миллиардов в год в поддержку развивающихся стран должно стать реальностью.

Климатическая конференция была отложена на год из-за пандемии коронавируса. Лидеры более 100 стран мира подведут итоги пятилетнего цикла, стартовавшего с подписанием Парижского соглашения по климату в 2015-м. Оно предусматривает, что в нынешнем столетии температура на планете не должна повыситься в среднем более чем на 2, а лучше на 1,5 градуса по Цельсию. Считается, что именно этот порог позволит избежать необратимого воздействия на экосистему. Но в документе до сих пор не прописаны ни механизм контроля за его соблюдением, ни меры принуждения.

В Глазго стороны конвенции также должны договориться обеспечить стабильное оказание помощи на уровне $100 миллиардов в год наименее экономически развитым государствам, совершающим переход на зеленые источники энергии.

В работе саммита принимает участие президент Садыр Жапаров. Он единственный из глав Центральной Азии, прибывший в Глазго. Завтра, 2 ноября, Садыр Жапаров выступит с посланием на пленарном заседании саммита мировых лидеров.