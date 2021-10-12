Акылбек Жапаров пообещал увеличить доходы бюджета на 120 миллиардов сомов

Исполняющий обязанности председателя кабинета министров Акылбек Жапаров пообещал увеличить доходную часть бюджета на 120 миллиардов сомов. Об этом он заявил на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству и судебно-правовой реформе.

По его словам, у кабмина есть все возможности увеличить доходную часть бюджета.

«Если не будут вмешиваться олигархи, политики, то можно поднять экономику. Мы намерены увеличить объем сборов на 120 миллиардов сомов. Для этого надо в первую очередь бороться с контрабандой и завершить цифровизацию», — сказал Акылбек Жапаров.