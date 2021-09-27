Министерство инвестиций сопровождает пять проектов на $323,5 миллиона

Садыр Жапаров принял министра инвестиций страны Алмамбета Шыкмаматова. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Он заслушал информацию о деятельности ведомства, принимаемых мерах по улучшению инвестиционной привлекательности и увеличению притока иностранных капиталовложений в экономику Кыргызстана. Отмечено, что в первом полугодии 2021-го приток прямых иностранных инвестиций увеличился на 95,4 процента.

На сегодня в сопровождении Министерства инвестиций находится пять проектов на $323,5 миллиона.

В этом году запущены два проекта на $75 миллионов. Отмечено, что проводится работа по реформированию Торгово-промышленной палаты, разрабатывается новая редакция закона об инвестициях, запускаются Кыргызско-Узбекский и Кыргызско-Венгерский фонды развития и многое другое.