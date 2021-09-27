20:21
USD 84.80
EUR 99.52
RUB 1.16
Власть

Министерство инвестиций сопровождает пять проектов на $323,5 миллиона

Садыр Жапаров принял министра инвестиций страны Алмамбета Шыкмаматова. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Он заслушал информацию о деятельности ведомства, принимаемых мерах по улучшению инвестиционной привлекательности и увеличению притока иностранных капиталовложений в экономику Кыргызстана. Отмечено, что в первом полугодии 2021-го приток прямых иностранных инвестиций увеличился на 95,4 процента.

На сегодня в сопровождении Министерства инвестиций находится пять проектов на $323,5 миллиона.

В этом году запущены два проекта на $75 миллионов. Отмечено, что проводится работа по реформированию Торгово-промышленной палаты, разрабатывается новая редакция закона об инвестициях, запускаются Кыргызско-Узбекский и Кыргызско-Венгерский фонды развития и многое другое.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208478/
просмотров: 189
Версия для печати
Материалы по теме
Министерству инвестиций предложили открыть представительство в Индии
Популярные новости
Похищение школьников в&nbsp;Лейлеке. Их&nbsp;задержали правоохранительные органы&nbsp;РТ Похищение школьников в Лейлеке. Их задержали правоохранительные органы РТ
Чтоб трон свой уберечь. Кого обвиняли в&nbsp;попытке захватить власть в&nbsp;Кыргызстане Чтоб трон свой уберечь. Кого обвиняли в попытке захватить власть в Кыргызстане
Садыр Жапаров за&nbsp;функционирование госязыка во&nbsp;всех сферах общественной жизни Садыр Жапаров за функционирование госязыка во всех сферах общественной жизни
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Камчыбек Ташиев вылетел в&nbsp;Швейцарию Дело «Кумтора». Камчыбек Ташиев вылетел в Швейцарию
Бизнес
На&nbsp;улице 9&nbsp;Января в&nbsp;Бишкеке природный газ подадут в&nbsp;течение завтрашнего дня На улице 9 Января в Бишкеке природный газ подадут в течение завтрашнего дня
Воспользуйтесь преимуществами интернет-банкинга MyHalyk Воспользуйтесь преимуществами интернет-банкинга MyHalyk
Выиграй путевку в&nbsp;Дубай с&nbsp;DemirBank! Выиграй путевку в Дубай с DemirBank!
Промышленность способствует экономическому росту в&nbsp;Индии во&nbsp;время пандемии Промышленность способствует экономическому росту в Индии во время пандемии
27 сентября, понедельник
20:11
В Бишкеке на одном из перекрестков дорог открытые люки создают угрозу аварии В Бишкеке на одном из перекрестков дорог открытые люки...
20:02
Министерство инвестиций сопровождает пять проектов на $323,5 миллиона
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:44
В Бишкеке на бульваре Эркиндик воруют розы. Мэрию просят защитить клумбы
19:41
Пресс-служба «Кумтора»: Рудник работает в стабильном, плановом режиме