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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Держится молодцом. Дастан Бекешев навестил Темира Сариева в СИЗО ГКНБ

Дастан Бекешев навестил экс-премьер-министра Темира Сариева в СИЗО ГКНБ. Об этом депутат Жогорку Кенеша рассказал в своем Telegram-канале.

«Я его очень уважаю, поэтому зашел», — сказал он.

По словам нардепа, Темир Сариев чувствует себя бодро, хотя здоровье, конечно, у него не идеальное. Пытается заниматься спортом.

«Поговорили о его распорядке дня, чем он занимается. Передал ему книгу Марка Аврелия «Наедине с собой». Сказал, что она поможет ему закалить волю, дух и где-то поменять мировоззрение. Поговорили о политике. Он держится молодцом. На разговоры дается всего лишь 15 минут. Постарались за это время обсудить максимум тем», — сказал Дастан Бекешев.

Напомним, Темир Сариев был арестован судом в рамках расследования ГКНБ уголовного дела по «Кумтору». Ему вменяют занижение суммы экологического ущерба на руднике. По словам его адвокатов, такое обвинение абсурдно, поскольку, будучи главой госкомиссии по проверке деятельности «Кумтора», Темир Сариев никак не мог принимать единоличные решения. В состав комиссии — коллегиального органа — входили как чиновники и парламентарии, так и специалисты, в том числе экологи. Отчет комиссии заслушали в Жогорку Кенеше.

В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Арестован и экс-полномочный представитель президента в ЖК Данияр Нарымбаев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова. Они пошли на сотрудничество со следствием. Омурбек Бабанов тоже освобожден. Более того, суд разрешил ему покинуть страну для лечения за границей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204452/
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