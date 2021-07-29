ЧС в экономике. Кыргызстанцев призвали подготовиться к пессимистичному сценарию

В случае ухудшения экономической ситуации кабмин сможет помочь только 110 тысячам малоимущих семей. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр экономики и финансов Акылбек Жапаров.

По его словам, у кабмина несколько сценариев развития экономики.

«Если все пойдет по нашему пессимистичному сценарию, то тогда понадобится ЧС в экономике. Мы окажем помощь 110 тысячам малоимущих семей, которые состоят в списке Министерства социального развития. Остальные должны подготовиться сами. Если объявим ЧС в экономике, то снимем только через полгода», — пояснил министр.