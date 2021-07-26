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Власть

Перенес операцию на веки. Пресс-служба объяснила, почему Садыр Жапаров в очках

В пресс-службе президента 24.kg прокомментировали, почему Садыр Жапаров в последнее время постоянно носит солнцезащитные очки даже в помещении.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров вынужден быть в солнцезащитных очках в помещении в связи с тем, что недавно перенес операцию на глаза», — сообщили в пресс-службе главы государства.

У главы государства был диагностирован энтропион нижних век, который требовал хирургического вмешательства.

пресс-служба президента

Отметим, пользователи соцсетей заметили, что президент не снимает солнцезащитные очки в последнее время. Он был в них, когда получал вакцину от коронавируса, и сегодня во время встречи с главой ОсОО «Кыргызский ювелирный завод «Алтын».

Справочно

Энтропион (или заворот век) — заболевание, при котором край века и ресницы повернуты к глазному яблоку. Это приводит к постоянному раздражению глаза, образованию эрозии и язв роговицы, инъекции конъюнктивальных сосудов, слезотечению
Ссылка: https://24.kg/vlast/202130/
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