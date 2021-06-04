Повторные выборы. До 8 июля нужно подать заявление о голосовании досрочно

В ЦИК 24.kg рассказали, когда нужно подать заявление о голосовании вне помещения.

По данным ведомства, поучаствовать в повторных выборах в Бишкеке, Оше и Токмаке, назначенных на 11 июля, можно 10 июля. Главное, успеть подать заявление и передать УИКам списки тех, кто будет голосовать в этот день. Они должны быть составлены до 7 июля. В категорию граждан, кто не сможет прийти 11 июля на участки, входят больные, находящиеся на стационарном лечении, инвалиды, пожилые люди, кто не может передвигаться самостоятельно, заразившиеся коронавирусом, и находящиеся на изоляции дома, подследственные СИЗО и ИВС, а также те, кто несет службу методом вахты.

Уточняется, что список всех избирателей будет подготовлен до 3 июля.

Срок подачи документов в ТИК истекает 13 июня. 20 июня комиссии объявляют, какие партии зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.