Забастовка маршруток. Водителям автотранспортного предприятия Бишкека угрожают

Водителям Бишкекского автотранспортного предприятия запрещают выходить на линии. Об этом депутатам парламента заявил и. о. мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов.

По его словам, водителей, которые хотят выйти на линии, запугивают. Им угрожают тем, что разобьют окна и проколют шины.

«Наши водители боятся выходить на линии. Мы просим дать время до сентября. Возможно, после выборов в Бишкекский горкенеш, а может и раньше пересмотрят ценовую политику. Мы сейчас зависим от них. Они требуют, чтобы я написал расписку о том, что 1 сентября рассмотрят вопрос тарифа, но у меня нет такого права. Может, депутаты БГК меня не поддержат. Мы в тупиковом положении», — сказал чиновник.

Ранее он не смог ответить на вопрос, выйдут ли завтра маршрутки на работу.

2 июня утром около 70 процентов маршруток не вышли на линии. Водители требуют повышения тарифа на проезд.

Ранее муниципалитет предложил три варианта повышения тарифов, но наиболее приемлемым он считает установление стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов. 1 июня из Минэкономики пришел положительный ответ на анализ регулятивного воздействия проекта. Мэрия внесла проект постановления в БГК. И. о. мэра Бактыбек Кудайбергенов встретился с руководителями ассоциаций и фирм-перевозчиков микроавтобусных маршрутов, где сообщил, что вопрос тарифов на проезд в маршрутках Бишкека будет решен в сентябре.

В январе столичные перевозчики уже устраивали забастовку. Тогда они потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов они предлагали повысить до 10 сомов.