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Власть
Сюжет: Проблемные маршрутки

Забастовка маршруток. Задержать зачинщиков саботажа предлагают в парламенте

В проблему с забастовкой водителей маршруток должен вмешаться глава кабинета министров. Об этом на заседании парламента заявил депутат Марлен Маматалиев.

«Сейчас не время жить по ультиматуму. Пять-шесть компаний участвуют в забастовке. Нужно принимать жесткие меры, если надо, и задерживать зачинщиков. Эту забастовку можно расценивать как предательство. Ответственные за транспорт чиновники мэрии Бишкека тоже должны быть уволены», — сказал он.

По словам парламентария, Улукбек Марипов должен принять кардинальные меры и созвать заседание правительства.

Марлен Маматалиев добавил, что есть инвесторы, которые готовы бесплатно автобусы запустить по маршрутам.

2 июня утром около 70 процентов маршруток не вышли на линии. Водители требуют повышения тарифа на проезд.

Ранее муниципалитет предложил три варианта повышения тарифов, но наиболее приемлемым он считает установление стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов. 1 июня из Минэкономики пришел положительный ответ на анализ регулятивного воздействия проекта. Мэрия внесла проект постановления в БГК. И. о. мэра Бактыбек Кудайбергенов встретился с руководителями ассоциаций и фирм-перевозчиков микроавтобусных маршрутов, где сообщил, что вопрос тарифов на проезд в маршрутках Бишкека будет решен в сентябре.

В январе столичные перевозчики уже устраивали забастовку. Тогда они потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов они предлагали повысить до 10 сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196245/
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