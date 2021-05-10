Перевыборы в Бишкеке состоятся, если будут отменены итоги на одной трети УИК

Бишкекская ТИК сегодня запустит процесс подведения итогов выборов депутатов БГК. Ждали копию решения Верховного суда по НДПК. Об этом 24.kg сообщил глава БТИК Кайрат Маматов.

Он также проинформировал, что пока ни один из кандидатов «Ак Баты» не принес заявление об отказе от мандата или о выходе из списка партии.

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Ранее, напомним, лидер политорганизации, экс-мэр Нариман Тюлеев объявил, что если не снимут за массовые нарушения «Эмгек» и не назначат перевыборы, «Ак Баты» в Бишкекском горкенеше не будет.

В БТИК на это требование пока не отреагировали.

Между тем в ЦИК 24.kg пояснили, что перевыборы возможны, если итоги на одной трети участков будут признаны недействительными.

ТИК Бишкека отстранила от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании НДПК. В партии назвали решение необоснованным и политически мотивированным.

Партия «Ак Бата» в знак протеста отказалась от мандатов. Сам Нариман Тюлеев потребовал от ЦИК снять «Эмгек» с гонки и провести повторные выборы.

О необходимости перевыборов заявляли и лидеры других партий, а также политики. В частности экс-депутат Исхак Масалиев и бывший министр обороны Исмаил Исаков.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны были быть подведены до 2 мая. Однако БТИК приостановила процесс из-за судов по жалобе партии НДПК.