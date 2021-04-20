Итоги выборов. Когда решение ТИК Бишкека вызывает недоумение и вопросы

В столице разразился поствыборный скандал. Бишкекская ТИК приняла решение отменить регистрацию списка кандидатов партии НДПК.

Как пояснил глава территориальной избирательной комиссии Кайрат Маматов, политорганизация занималась подкупом и агитацией в день голосования — 11 апреля.

Нашли козла отпущения

В НДПК решение ТИК назвали необоснованным и непродуманным. Такого же мнения придерживаются и в партии «Ак Бата». Ее лидер экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев на своей странице в Facebook высказал мнение, что снимать с выборов должны были «Эмгек».

«Любые участники предвыборной гонки подтвердят, что произошел массовый подкуп квартальных и домкомов, которые не давали работать агитаторам других партий, собирали и выбрасывали агитационный материал. Воздействовали на горожан, раздавали продуктовые пакеты, на выездном голосовании прямо указывали пенсионерам, за кого голосовать», — написал он.

По словам Наримана Тюлеева, все эти факты публиковались в СМИ, но тем не менее меры не приняты.

В партии «Ак Бата» согласны на перевыборы. Но при условии, что ТИК аннулирует сомнительные результаты «Эмгека».

Стоит отметить, что партия «Эмгек» в период предвыборной агитации получила больше всего нареканий, включая письменные предупреждения и отстранение от участия претендентов на мандаты.

Выступила с заявлением и партия «Реформа». Она поддержала решение ТИК, но согласилась с тем, что оно не вполне объективно и больше напоминает поиск козла отпущения.

Остальных же участников гонки, как победителей, так и не преодолевших 7-процентный барьер, избирательный подход, продемонстрированный ТИК, волнует, похоже, мало. Партии, которые недавно митинговали у ЦИК и заявляли о своем несогласии с результатами голосования, указывали на многочисленные нарушения со стороны той же «Эмгек», теперь отмалчиваются.

Дайте факты!

В НДПК сообщили, что до сих пор не получили решение территориальной комиссии и не могут дозвониться до Кайрата Маматова. ТИК тоже молчит.

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«В отношении некоторых других партий возбуждались уголовные дела, снимались кандидаты, и некоторые представители МСУ были задержаны (экс-аким Ленинского района Бишкека. — Прим. 24.kg). В отношении НДПК не было ничего, кроме одного устного предупреждения, что мы начали преждевременную агитацию. Других фактов не было», — сказал возглавляющий партийный список НДПК Илим Карыпбеков.

Нашу партию выкинули, хотя за время всей кампании мы не получили ни одного предупреждения. Илим Карыпбеков

Между тем в релизе, который распространила ТИК по итогам ночного заседания, говорится, что в день выборов поступила информация, якобы некий мужчина по имени Айбек раздавал по 100 сомов проголосовавшим за партию НДПК. В этот же день возле школы № 29 (УИК № 1208) были задержаны Ю. Берналиев и Э. Абдыкадыров. Последний предъявил сотрудникам Первомайского УВД 2 тысячи сомов. У Берналиева было изъято 18 тысяч 799 сомов.

Однако на указанном в постановлении территориальной избирательной комиссии участке НДПК не набрала и 50 голосов. Если партия финансово мотивировала избирателей, то почему тогда за нее галочку не ставили?

ТИК почему-то не включила этот участок в список УИК, на которых пересчитают бюллетени. Почему? Ведь логично же было бы.

Нет этого участка и в перечне тех, где итоги аннулированы. Таких всего два — № 1158 и 1343.

«ТИК опиралась на фейки. Сами посудите, нас обвиняют в подкупе, но на том участке, видео с которого разошлось в соцсетях, где якобы наш кандидат за деньги заставлял голосовать, мы получили только 50 голосов. А второй якобы факт, на который указывает ТИК, — и вовсе провокация. Когда к нам в штаб пришел человек и провоцировал, спрашивал, где тут раздают деньги», — сказал Илим Карыпбеков.

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В НДПК подчеркнули: ни МВД, ни ГКНБ не уведомляли их о том, что в отношении кандидатов от партии началось досудебное производство по факту подкупа. Что же касается скандального видео с «багажником, полным денег», так в этот же день, 11 апреля, ГУВД Бишкека сообщило, что информация не подтвердилась. Тогда какими доказательствами следствия при вынесении решения о снятии НДПК руководствовались в ТИК?

Непонятно также и то, почему, несмотря на многочисленные сигналы о нарушениях со стороны некоторых политорганизаций, включая «Эмгек» и «Ата Журт Кыргызстан», ТИК бездействовала.

Снятие с гонки кандидатов, не входящих даже в топ-20, и незначительные штрафы не нанесли урон ни этим политпартиям, ни их кассам.

Свежо предание

Никто не спорит, что на выборах 11 апреля нарушения были. Некоторые партии прибегали к запрещенным приемам, в частности, платили избирателям за голоса и использовали административный ресурс, не надеясь, что смогут победить честно.

Но массового характера, как, к примеру, во время парламентских выборов 4 октября 2020 года, эти факты не носили, и это также отмечают все наблюдатели.

Другое дело, что, конечно, партии, попавшиеся на системном несоблюдении закона, должны быть дисквалифицированы. К решительным действиям ТИК и ЦИК все время призывали борющиеся за мандаты политобъединения. Избирательным комиссиям напоминали, что их медлительность, а также нерасторопность правоохранителей явились отчасти причиной октябрьских митингов и беспорядков.

Вроде бы ТИК Бишкека поступила правильно. Но только непонятно, почему под удар попала партия, которая, если и допускала нарушения, то не такие грубые, как некоторые ее конкуренты по предвыборному марафону? В НДПК полагают, что в ее устранении заинтересованы определенные политические силы. Но какие именно, не уточнили.

Эксперты заявляют, что в беспристрастность ТИК столицы и ее председателя Кайрата Маматова можно будет поверить только после того, как будут признаны недействительными и голоса, полученные с нарушениями другими партиями.

В этом случае в Бишкеке будут назначены повторные выборы. Они должны состояться не позднее чем в течение 35 дней после отмены итогов голосования. Однако политорганизации, признанные виновными в подкупе и применении админресурса, участвовать в них не смогут. Аргументы, приведенные ТИК, действительно должны быть очень вескими, а не базироваться на видео и фотографиях сомнительного происхождения и содержания.