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Власть

Кыргызстан получит российские аналитические системы для налоговой

По соглашению с Россией Кыргызстану будут переданы аналитические системы для Государственной налоговой службы. Об этом сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике сообщил замглавы ГНС Кубаныч Шатемиров.

По его словам, ГНС запустила новые информационные системы и получается большой объем данных. Чтобы их анализировать, выводить в автоматизированном режиме, выявлять риски, в том числе и риски разрывов НДС, нужны современные аналитические системы.

«В России сейчас одни из лучших аналитических систем в мире. И они будут переработаны для Кыргызстана. В связи с предстоящим массовым переходом налогоплательщиков на использование онлайн-ККМ нам нужны вычислительные мощности и аналитические системы. По соглашению РФ поделится ими, в том числе и техническим оборудованием», — рассказал Кубаныч Шатемиров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189950/
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