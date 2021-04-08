Депутат: За последние пять лет похищено 900 женщин с целью принуждения к браку

В парламенте предлагают убрать из Уголовного кодекса понятие «похищение невесты для вступления в брак». С инициативой выступил депутат Марлен Маматалиев.

По его словам, необходимо ужесточить наказание за похищение человека, предусмотрев его в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

«Давайте поставим точку. Надо убрать понятие «похищение для вступления в брак». В статье 175 УК КР за похищение невесты предусмотрено наказание от 2 до 5 лет. Не должно быть понятия «похищение в целях вступления в брак». Похищение человека — и все. А наказание надо ужесточить. Надо снять с должности ответственных лиц. За пять лет в нашей стране похищено 900 человек, которых насильно принуждали вступить в брак», — сообщил Марлен Маматалиев.

26-летнюю Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.