В Кыргызстане 1 тысяча 200 школ получат новые компьютеры

Первый вице-премьер-министр Артем Новиков встретился с главой представительства Всемирного банка в Кыргызстане Навидом Накви.

Он поблагодарил Всемирный банк за помощь в борьбе с последствиями экономического кризиса и реализацию мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Отмечено, что в ближайшее время в рамках совместных проектов 1 тысяча 200 школ получат 25 тысяч единиц современной компьютерной техники. В рамках проекта «Школьная медицина» ускорят установку компьютерных томографов в Республиканской больнице, прорабатывается вопрос оснащения медицинских кабинетов в школах, обсуждены проекты поддержки сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса.

Артем Новиков отметил, что задержек в реализации проектов со стороны правительства не будет.