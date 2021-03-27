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Власть

В Кыргызстане 1 тысяча 200 школ получат новые компьютеры

Первый вице-премьер-министр Артем Новиков встретился с главой представительства Всемирного банка в Кыргызстане Навидом Накви.

Он поблагодарил Всемирный банк за помощь в борьбе с последствиями экономического кризиса и реализацию мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. 

Отмечено, что в ближайшее время в рамках совместных проектов 1 тысяча 200 школ получат 25 тысяч единиц современной компьютерной техники. В рамках проекта «Школьная медицина» ускорят установку компьютерных томографов в Республиканской больнице, прорабатывается вопрос оснащения медицинских кабинетов в школах, обсуждены проекты поддержки сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса. 

Артем Новиков отметил, что задержек в реализации проектов со стороны правительства не будет. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/187824/
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