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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Партии за съезды должны заплатить из избирательных фондов

Партии за съезды должны заплатить из своих избирательных фондов. Об этом 24.kg сообщил глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов.

По его словам, политорганизациям на создание фондов дается пять дней после регистрации уполномоченных представителей. «На местных выборах иной порядок подачи уведомлений и регистрации, чем на парламентских. То есть партии и самовыдвиженцы должны, согласно календарному плану, утвержденному ЦИК, до определенной даты подать не только заявку, но и представить пакет документов. До 1 марта они должны также внести залог и провести съезды за счет средств фондов. До 1 марта они также должны сдать нам списки кандидатов, кто будет баллотироваться в горкенеш», — отметил Кайрат Маматов.

Для партий, участвующих в выборах в кенеши Бишкека и Оша, сумма составляет 50 тысяч сомов, в других городах — 20 тысяч, для самовыдвиженцев — 1 тысячу.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 448 кенешей: 28 — городских и 420 — сельских.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/184074/
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