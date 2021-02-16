Требования активистов к Садыру Жапарову. В «Кыргыз умуту» рассказали подробности

В общественном объединении «Кыргыз умуту» 24.kg рассказали, почему обратились к президенту Садыру Жапарову с требованиями.

«В нашем объединении пострадавшие 5 октября 2020 года участники мирного митинга. Наши цель и миссия — развитие Кыргызстана, укрепление активности гражданского сектора, целостности страны, избавление государства от тотальной коррупции, обеспечение свободы слова, прав и свобод граждан, продвижение проектов, направленных на развитие территорий, местного самоуправления, образования и создание условий для саморазвития и совершенствования потенциала каждого гражданина», — сказал Дастан Эсенбеков.

По его словам, в «Кыргыз умуту» не просят звания героев.

«5 октября граждане страны, в основном молодежь, не согласные с фальсифицированными результатами выборов в Жогорку Кенеш, вышли на мирный митинг. В соответствии с Конституцией мы имеем право на свободу проведения мирных собраний. Целью этого митинга был протест против сложившегося в республике политического произвола. Главным требованием митингующих была отмена результатов выборов в Жогорку Кенеш. Люди не преследовали других целей», — отмечают активисты.

В объединении возмущены формулировками силовиков. По их словам, в те дни пришлось противостоять сотрудникам правоохранительных органов. В свою очередь силовики применили силу не только в отношении митингующих, но и в отношении мирных граждан. Они использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты и огнестрельное оружие.

«Считаем, что сотрудники правоохранительных органов нарушили нормы действующего законодательства страны. Помимо конституционных норм, дающих право народу Кыргызстана на свободу проведения мирного собрания, сотрудники силовых ведомств совершили ряд преступлений, предусмотренных уголовным законодательством: убийство, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого вреда здоровью, причинение менее тяжкого вреда здоровью, незаконное лишение свободы, воспрепятствование проведению и участию в мирном собрании, превышение властных полномочий», — говорится в заявлении на имя главы государства.

Особое раздражение у активистов вызывают постоянные заявления МВД о применении силы к протестующим в целях «обеспечения безопасности горожан и сохранения мира в Бишкеке».

«Среди протестующих были и простые граждане, которые понимали, что страна нуждается в переменах. Одним из них был 19-летний Алтынбек уулу Умутбек. Он скончался в результате тяжелой травмы ноги при взрыве и по халатности медиков. Впоследствии Умутбек стал символом протестующих. От действий силовиков пострадали многие другие. По предварительным данным, более 30 человек лишились органов зрения, есть пострадавшие, получившие инвалидность, тяжелые черепно-мозговые травмы, ожоги, разрывы мягких тканей, гематомы, ушибы, переломы и вывихи конечностей, огнестрельные и осколочно-фугасные ранения. По оперативным сведениям Минздрава на 9 октября, за медицинской помощью в учреждения здравоохранения обратились 1 тысяча 218 пострадавших. Мы с уверенностью считаем, что все гражданские лица, пострадавшие в результате незаконных действий сотрудников силовых структур, являются героями кыргызского народа и жертвами преступных порядков кланового правления», — напомнили Садыру Жапарову участники митинга.

Они также подчеркивают, что освобождение политзаключенных из мест лишения свободы —неоспоримый подвиг протестующих, в том числе пострадавших.

Активисты полагают, что заявление Садыра Жапарова в Жогорку Кенеше 16 октября 2020 года, когда он сказал, что «революции не было. Власть сменилась мирным и законным путем», неверное. Они не согласны с этим.

«Мы рассматриваем события 5-6 октября 2020 года только как революцию. Мы считаем, что эти события соответствуют всем критериям концепции революции. Ситуация в стране, предшествовавшая событиям, имела все предпосылки для революционной: республика погрузилась в глубокий экономический кризис; по итогам выборов в Жогорку Кенеш 4 октября в Кыргызстане начался серьезный политический кризис; государство не смогло решить социально-экономические проблемы и барьеры; протестные настроения гражданского общества по отношению к действиям власти в стране; система кланового управления полностью дискредитировала и подорвала функционирование государства; неопровержимые факты нарушения целостности государства, его суверенитета и независимости; бедность, нищета, произвол преступников и усиление преступных и коррупционных схем в государственном управлении», — говорится в тексте.

Садыра Жапарова просят придать событиям, произошедшим 5-6 октября прошлого года, статус революции.

Пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек проинформировала, что Садыр Жапаров ответит на эти требования позже. Она также сообщила, что пострадавшие изначально получают помощь от государства.

Однако Дастан Эсенбеков опровергает ее. По его словам, никакой помощи от государства, о которой говорит Галина Байтерек, ни он, ни другие члены движения не получали. «Перед Новым годом по инициативе бывшего и. о. мэра Бишкека Балбака Тулобаева тем, у кого были ранения в результате столкновений с сотрудниками милиции, мэрия выделила разные суммы — от 10 до 20 тысяч сомов в зависимости от тяжести травм. Но это деньги городского муниципалитета, а не правительства», — пояснил Дастан Эсенбеков.