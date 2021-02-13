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Власть
Сюжеты: Выборы - 2021, Конституционная реформа

Конституционная реформа. Разногласия будут устранены, заявляет Садыр Жапаров

Президент дал интервью Кыргызскому национальному информационному агентству «Кабар». Садыр Жапаров прокомментировал конституционную реформу.

Он согласился, что критика неизбежна. Но, по мнению главы государства, новая Конституция положит конец хаотическому правлению.

«Все сегодняшние кадровые беспорядки связаны с действующим Основным законом. Сегодня есть три «силы» — парламент, правительство, президент. Если будет принята новая Конституция, все будет в порядке. В стране есть те, кто не желает порядка. Они пытаются ввести людей в заблуждение, говоря — смотрите, что произошло, вот что случилось. Но недостатки неизбежны. Мы стараемся их немедленно устранять. Говорят, что не ошибается лишь тот, кто не работает. Главное — не ошибиться в большой стратегической работе, затрагивающей общие интересы государства. Внутренние мелкие разногласия и кадровые недоработки будут своевременно устранены. Не нужно устраивать трагедию. Даст бог, весной начнутся большие дела», — сказал он.

Садыр Жапаров надеется, что Конституция будет выставлена на голосование 11 апреля вместе с выборами в местные кенеши. Жогорку Кенеш должен это определить.

«Мы сможем сэкономить деньги, проведя референдум вместе с местными выборами. В казне лишних денег нет. Референдум и выборы в местные кенеши состоятся в один день», — проинформировал собеседник журналистов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183378/
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