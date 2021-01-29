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Власть
Сюжеты: Выборы - 2021, Конституционная реформа

Садыру Жапарову придется работать в режиме «911». Времени на раскачку нет

Политолог Игорь Шестаков считает, что вновь избранному президенту Садыру Жапарову придется работать в режиме «911» — времени на раскачку нет. Об этом он заявил сегодня на круглом столе на тему «Кыргызстан после президентских выборов».

По его словам, после пандемии коронавируса, выпадения из бюджета более $500 миллионов, возвращения мигрантов в стране сложилась катастрофическая экономическая ситуация. Ни один президент с таким коллапсом не сталкивался.

«Садыру Жапарову придется с первой минуты решать тяжелейшие экономические проблемы. Поэтому на эффективную государственную власть повышенный запрос. Думаю, по этой причине на референдуме 10 января граждане поддержали президентскую форму правления. Правительству и президенту придется работать в режиме «911», — отметил Игорь Шестаков.

Но у Садыра Жапарова не очень длинная игровая скамейка, если мы используем футбольную терминологию. У него есть соратники, но кадрового потенциала нет.

Игорь Шестаков

Он добавил, что нет и ясности, как будет выстраиваться внешняя политика. Страны-доноры находятся в режиме ожидания и пока ведутся только переговоры. Эксперт подчеркнул, что страны Евросоюза и США настораживает, что Садыр Жапаров отказался от идеи развивать парламентаризм, и поэтому не следует надеяться, что они в скором времени «откроют кошельки».
Ссылка: https://24.kg/vlast/181653/
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