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Власть

Не сошлись во мнении. Гульшат Асылбаева назвала Дастана Бекешева популистом

Депутат Гульшат Асылбаева назвала своего коллегу Дастана Бекешева популистом. Парламентарии обсуждают законопроект об экономической амнистии во втором чтении.

По ее словам, при обсуждении Дастан Бекешев указал на коррупционные риски и возможность переквалификации уголовных дел с тяжких и особо тяжких на менее тяжкие, чтобы в обмен на деньги человек смог избежать уголовной ответственности. Он также привел в пример инцидент с Райымбеком Матраимовым, который выплачивает в бюджет средства, но при этом ему не инкриминированы тяжкие деяния.

Гульшат Асылбаева считает, что это популизм. Она напомнила: на тех, кто обвиняется в коррупции, действие данной статьи не распространяется, и закон о легализации капитала нужен, поскольку бюджет нуждается в деньгах. Однако согласилась с некоторыми замечаниями коллег, что принятый документ может быть использован нечистоплотными бизнесменами как лазейка, чтобы избежать наказания.

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«Это нужно для поддержки бизнеса. Проект не касается преступлений, направленных против личности. Даются хорошие гарантии, и смена власти не будет касаться субъектов закона», — заявила Гульшат Асылбаева.

В случае принятия закона под амнистию попадают следующие виды преступлений:

  • причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием;
  • незаконная предпринимательская или банковская деятельность;
  • лжепредпринимательство;
  • монополистические действия и ограничение конкуренции;
  • незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг);
  • разглашение коммерческой, банковской тайны, тайны налогоплательщика;
  • инсайдерские сделки на рынке ценных бумаг;
  • экономическая контрабанда.

В проекте предлагается контрабандистам в двукратном размере выплатить таможенные сборы.

В свою очередь государственные органы обязуются не использовать и не разглашать информацию, полученную в процессе изучения декларации. Кроме того, социальное обязательство не наступает в их отношении.

В проекте отмечается, что в случае повторного совершения деяний освобождение от уголовной ответственности и наказания не применяется.

Депутаты попросили указать сроки и устранить пробелы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177678/
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